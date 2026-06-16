Specialist inom kolsänkor, LCA och klimatberäkning
Avaron AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du ta dig an en konkret klimatutmaning i en komplex verksamhet med stor påverkan från bygg- och anläggningsprojekt. Målet är att omsätta befintliga underlag till en praktisk metodik för hur kolsänkor kan integreras, följas upp och vägas in i beslut om material, teknik och genomförande.
Du arbetar nära verksamheten och hjälper organisationen att skilja mellan utsläppsminskningar, substitutionseffekter och faktisk kolinlagring. Uppdraget omfattar både inlagring i material och konstruktioner samt, där det är relevant, lösningar kopplade till mark, jord och vegetation. Leveranserna ska vara användbara i det dagliga arbetet utan behov av avancerad specialistkompetens eller externa verktyg. Det här är en roll för dig som vill kombinera klimatdata, analys och metodutveckling i ett arbete som kan få tydlig effekt i framtida bygg- och anläggningsprojekt.
ArbetsuppgifterDu analyserar hur kolsänkor kan integreras i bygg- och anläggningsprocessen på ett klimatmässigt relevant, ekonomiskt motiverat och praktiskt genomförbart sätt.
Du identifierar och prioriterar åtgärder utifrån klimatnytta, kostnad, genomförbarhet och arbetsinsats.
Du tar fram förenklade beräkningsprinciper och översiktliga kostnad–nyttoanalyser för att jämföra olika klimatåtgärder.
Du analyserar total klimatnytta, inklusive både substitutionsnytta och inlagrat kol, utan dubbelräkning.
Du kartlägger behov av klimatdata, till exempel EPD:er, referensfall och mängddata.
Du föreslår principer för kravställning i upphandling samt hur kolsänkor kan dokumenteras och integreras i klimatredovisning.
Du genomför intervjuer och dialog med nyckelpersoner, hämtar in relevanta branscherfarenheter och gör en översiktlig omvärldsanalys av standarder och regelverk som CRCF och digitala produktpass.
Du tar fram ett praktiskt beslutsstöd och en sammanhållen rapport med metodik, arbetsmodell, prioriterade åtgärder, data- och beräkningsprinciper, uppföljningsstruktur och förslag på upphandlingskrav.
KravDokumenterad erfarenhet av klimatberäkningar kopplat till bygg- och anläggningssektorn.
Erfarenhet av livscykelanalyser (LCA) och klimatpåverkan från byggmaterial.
Erfarenhet av analys av kolsänkor eller inbyggt kol i material.
Erfarenhet av att ta fram praktiskt tillämpbara beslutsstöd eller modeller.
Erfarenhet av kostnad–nyttoanalyser.
Erfarenhet av styrning via upphandling.
God kunskap om relevanta standarder, exempelvis GHG Protocol eller motsvarande.
Erfarenhet av att genomföra analyser och presentera resultat i beslutsunderlag.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av arbete med offentlig upphandling enligt LOU.
Erfarenhet av arbete i kommunal organisation eller annan offentlig verksamhet.
Erfarenhet av analys av materialval i byggprocesser.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7923842-2056443". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
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211 20 MALMÖ Jobbnummer
9966894