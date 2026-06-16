Learning Solution Specialist | Konsultuppdrag | Göteborg
Experis AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med Learning and Development i en internationell miljö där du får bidra till moderna och affärsnära utbildningslösningar? Vi söker nu en Learning Solution Management Specialist till ett spännande konsultuppdrag i Göteborg.
Uppdraget startar 1 oktober 2026 och pågår till 31 mars 2027, med god möjlighet till förlängning.
Om rollen
I rollen arbetar du brett med Learning Solutions och kompetensutveckling. Du ansvarar för att utveckla, anpassa och implementera utbildningsinsatser som stödjer verksamhetens behov. Du samarbetar nära chefer, interna experter och externa partners i en global organisation.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Utveckla och förvalta utbildningsportfölj och learning solutions
Leda och koordinera projekt inom training och kompetensutveckling
Identifiera behov och rekommendera utbildningsinsatser
Planera och genomföra utbildningsprogram och initiatives
Samarbeta med stakeholders, ämnesexperter och leverantörer
Säkerställa moderna och effektiva lösningar inom Learning and DevelopmentKvalifikationer
2 till 5 års erfarenhet inom Learning and Development eller training
Erfarenhet av projektledning inom utbildning eller kompetensutveckling
God kommunikativ förmåga och vana att arbeta med stakeholders
Förmåga att arbeta självständigt och driva initiativ framåt
Erfarenhet av LMS eller digitala lärplattformar är meriterande
Relevant eftergymnasial utbildning inom HR, pedagogik ellerSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail. I vår cv-portal får du gärna bifoga både en svensk och en engelsk cv.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kvalificerade tjänster inom ekonomi, teknik och verksamhetsutveckling. Som konsult hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal och möjlighet att utvecklas i uppdrag hos attraktiva arbetsgivare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
417 10 GOTHENBURG Kontakt
Contact
Malin Ring malin.ring@jeffersonwells.se Jobbnummer
9966891