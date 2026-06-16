Senior samordnande projekteringsledare
Avaron AB / Byggjobb / Sundbyberg Visa alla byggjobb i Sundbyberg
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett komplext kabel- och tunnelprojekt inom energiinfrastruktur där många delprojekt, tekniska discipliner och intressenter behöver hållas ihop. Här blir du en nyckelperson i att skapa framdrift i projekteringen, säkra tydliga gränssnitt och driva tekniska beslut i en miljö med höga krav på kvalitet, säkerhet och samordning.
Du arbetar nära projekteringsledare, specialister och beslutsfattare och får en central roll i att få helheten att fungera – från tekniska mål och beroenden till ändringshantering och risksamordning. Rollen passar dig som trivs när komplexitet behöver omsättas till struktur, förankrade beslut och tydlig riktning. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka ett samhällsviktigt projekt med många tekniska gränssnitt.
ArbetsuppgifterDu leder tekniksamordning och samordnar projektering mellan de projekt som ingår i huvudprojektet.
Du arbetar tätt tillsammans med projekteringsledare i ingående projekt och samlar nyckelroller samt tekniska specialister i återkommande samordningsmöten.
Du driver arbetet med att skapa förutsättningar för att projektets övergripande tekniska mål och krav kan uppfyllas i en samordnad projektering.
Du identifierar, följer upp och synliggör beroenden och gränssnitt mellan huvudprojektet och delprojekten.
Du leder ändringshantering och beslutsprocesser samt tar fram beslutsunderlag och rekommendationer till projektets beslutsgrupp.
Du analyserar framdrift i pågående ändringsärenden och bidrar till uppdaterade arbetssätt och rutiner vid behov.
Du deltar aktivt i skedesplanering, risksamordning, ledningsgruppsarbete och erfarenhetsåterföring.
Du driver förankringsarbete med flera berörda intressenter inom både projekt och förvaltning.
KravDu är flytande i svenska i tal och skrift.
Du har minst 10 års arbetslivserfarenhet inom infrastruktur, samhällsbyggnad, industri eller anläggning.
Du har minst 5 års erfarenhet av projekt- eller projekteringsledning.
Du har minst 2 år av självständigt ansvar för tekniksamordning och ändringshantering inom stora och komplexa projekt om minst 500 miljoner.
Du har minst 2 år av arbete inom säkerhetskänslig verksamhet.
Du har minst 2 år av arbete inom förvaltningsorganisation.
Du har god förmåga att hantera komplexa frågeställningar med många beroenden och arbetar självständigt, strukturerat och målinriktat.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeDu har minst 2 års arbetslivserfarenhet i en teknisk samordnande roll inom tunnelprojekt.
Du har minst 2 års arbetslivserfarenhet inom tekniksamordning av projekt inom energibranschen.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7923831-2056447". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Stationsgatan 8A (visa karta
)
172 68 SUNDBYBERG Jobbnummer
9966898