Stödassistenter till gruppbostad Barret i Centrum
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa trygghet, delaktighet och en meningsfull vardag för andra? Nu söker vi två stödassistenter till Barret Bostad med Särskild Service som ligger i närheten av Östra sjukhuset. En tjänst är en tillsvidareanställning och en tjänst är ett vikariat som sträcker sig till och med den 31 december 2026.
Barret är en gruppbostad för vuxna personer med autism, intellektuella funktionsnedsättningar och fysiska funktionsvariationer. Flera hyresgäster har även andra diagnoser och behov som ställer krav på ett individuellt anpassat stöd. Verksamheten präglas av ett lågaffektivt förhållningssätt där trygghet, struktur och delaktighet står i fokus. I arbetet använder vi bland annat bildstöd och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för att stärka hyresgästernas självständighet och möjlighet att påverka sin vardag.
Som stödassistent har du en viktig roll i hyresgästernas vardag och arbetar tillsammans med kollegor för att skapa struktur, trygghet och god livskvalitet. Arbetsuppgifterna innefattar stöd i dagliga aktiviteter, personlig omvårdnad, hushållssysslor och fritidsaktiviteter utifrån varje individs behov och önskemål. Flera hyresgäster har omfattande omvårdnadsbehov, vilket innebär att arbetet är vårdnära och kan innefatta stöd vid personlig hygien och annan daglig omsorg.
I rollen arbetar du med att motivera, vägleda och stötta hyresgästerna till ökad självständighet och delaktighet. Du följer upp och dokumenterar insatser enligt gällande rutiner och samverkar med kollegor, anhöriga, god man och andra aktörer kring den enskilde. Promenader, aktiviteter och utflykter är en naturlig del av verksamheten och i arbetet förekommer även bilkörning.
Arbetstiden är förlagd enligt schema med dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För att kunna dokumentera och kommunicera i verksamheten krävs godkända betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven kan komma att erbjudas att genomföra ett språktest via Educateit.
Tjänsten kräver B-körkort och god körvana då bilkörning ingår i arbetet. Det är dessutom meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av och kunskaper i lågaffektivt bemötande (LAB).
Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser. Du är trygg och stabil i dig själv och i din yrkesroll, vilket gör att du kan behålla lugnet och agera professionellt även i utmanande situationer. Du är ansvarsfull och tar ansvar för både dina egna och gruppens arbetsuppgifter med hyresgästernas bästa i fokus. Du har ett gott bemötande och möter varje individ med respekt, lyhördhet och värme. Vidare är du samarbetsinriktad och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat genom att arbeta tillsammans med kollegor mot gemensamma mål och skapa förutsättningar för ett tryggt och kvalitativt stöd. Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik.
Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Jonas Parsmo, Vision jonas.parsmo@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
9966888