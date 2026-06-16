Material Planner sökes till kund inom fordonsindustrin
Adecco Sweden Aktiebolag / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Vi söker nu en Materialplanerare till ett spännande uppdrag hos vår kund inom fordonsindustrin i Göteborg. I rollen stöttar du organisationen och dess olika anläggningar genom att säkerställa tillgången på material samt hantera fakturor. Du ansvarar för att följa upp leveranser och arbetar nära projektteamet för att säkerställa att material finns på plats i rätt tid.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid och löper initialt över ett år, med goda möjligheter till förlängning för rätt person. Arbetet sker dagtid på plats i Göteborg, med planerad start den 1 juli 2026.
Förekommande arbetsuppgifter:
Planera och säkerställa tillgången på material i linje med produktionens behov
Lägga och följa upp inköpsorder gentemot leverantörer
Säkerställa leveranser i rätt tid, kvantitet och kvalitet
Övervaka lagernivåer och arbeta aktivt med att optimera materialflöden
Följa upp avvikelser och bidra till kontinuerligt förbättringsarbete
Delta i möten samt samverka med funktioner inom inköp, logistik och produktion
Om dig
För att trivas och prestera i rollen ser vi att du är strukturerad, engagerad och flexibel, med förmåga att hantera en dynamisk och föränderlig arbetsmiljö. Du har god kommunikativ förmåga, samarbetar gärna med andra och motiveras av problemlösning samt nya utmaningar. Har du erfarenhet från fordonsindustrin och god förståelse för dess processer ser vi det som en stor fördel. Likaså kunskap och intresse inom automation, såsom scripting, AI-agenter eller andra datadrivna verktyg. Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom teknik, Supply Chain Management, logistik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av att arbeta i ERP-system (exempelvis SAP), samt goda kunskaper i Excel och lagerhanteringsverktyg.
Några års erfarenhet av materialhantering, logistik eller supply chain är högt meriterande.
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Vi behandlar ansökningar löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Josephine Hjalmarsson via Josephine.hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Josephine Hjalmarsson josephine.hjalmarsson@adecco.se Jobbnummer
9966899