Lokalvård Överum
Exiso AB / Städarjobb / Västervik Visa alla städarjobb i Västervik
2025-08-20
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exiso AB i Västervik
, Oskarshamn
, Mönsterås
, Söderköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Lokalvårdare/Städare - Vikariat i Överum (t.o.m. 31 januari)
Exiso AB söker nu en driven och noggrann lokalvårdare för ett vikariat i Överum med placering på förskola och skola.Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Omfattning: 90 % (möjlighet till heltid finns)
Arbetstider: Varierande, med start från kl. 06.00, måndag-fredag
Anställningsperiod: Till och med 31 januari 2026
Tillträde: Omgående startKvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård är ett krav
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Punktlighet och ansvarstagande är mycket viktigt
Utdrag ur belastningsregister krävs innan anställning
Om Exiso AB
Exiso AB grundades 1990 och har sedan dess vuxit organiskt. Idag omsätter företaget ca 110 miljoner kronor och finns representerat i många städer - från Borlänge till Stockholm och Malmö. Under de senaste åren har Exiso expanderat kraftigt och är idag en stabil och växande arbetsgivare inom städbranschen. Vi är anslutna till kollektivavtal.Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post och märk den med "ÖVERUM".
Kontaktperson: Therese Andersson, arbetsledare - 070-710 60 22
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
robert@exiso.se
E-post: tessan@exiso.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ÖVERUM". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Exiso AB
(org.nr 556397-2842)
594 31 GAMLEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Exiso Hk Kontakt
HR Chef
Robert Stipesevic robert@exiso.se 0760492017 Jobbnummer
9467139