Erfaren projektcontroller till kommunalt bolag.
Poolia AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-06-07
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Nu söker vi dig som är Projektcontroller med erfarenhet inom fastighet.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 23e augusti
• Längd: 3 månader, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund i södra Stockholm.
Distansarbete max 1-2 dagar/vecka.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Vi söker nu en Controller till vår ekonomiavdelning med rapportering direkt till ekonomichef. Du får en central roll med fokus på bolagets fastighetsprojekt och investeringar och blir en del av ett erfaret och engagerat team om sex personer som ansvarar för bolagets redovisning, rapportering och ekonomiska uppföljning. Teamet präglas av hög kompetens, öppet samarbete och gemensamt ansvar.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som Controller arbetar du med uppföljnings-, budget- och prognosprocesser samt ansvarar för rapportering till ledning och styrelse. Du har ett särskilt ansvar för den ekonomiska uppföljningen av bolagets fastighetsprojekt inom renovering, underhåll och nyproduktion i nära samarbete med förvaltning, drift och fastighetsutveckling.
Arbetet innebär att ta fram och kvalitetssäkra investeringskalkyler, följa upp kostnader och prognoser samt säkerställa korrekt hantering i resultat- och balansräkning, inklusive aktivering i anläggningsregister och bedömning av investering kontra underhåll.
I dialogen med chefer och projektledare fungerar du som en ekonomisk partner och bidrar med analys och struktur i frågor som rör investeringar och löpande verksamhet. Du deltar även i arbetet med interna rapporter, nyckeltalsanalyser och månads-, tertial- och årsbokslut. I uppdraget ingår att stödja chefer och medarbetare i ekonomiska frågor samt att vara ekonomichef och övriga kollegor på ekonomiavdelningen behjälplig i utredningar och arbetsuppgifter som kan uppstå inom avdelningens ramar. Du har även ett delat systemansvar för bolagets uppföljnings- och analyssystem samt delar av fastighetssystemet.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi eller annan relevant eftergymnasial utbildning. Det viktigaste är dock din bakgrund och din förmåga att självständigt arbeta med ekonomisk uppföljning av fastighetsprojekt.
• Du har flerårig erfarenhet av controlling i fastighetsbolag och har arbetat med bostadsfastigheter.
• Rollen förutsätter arbete med projekt- eller fastighetscontrolling med koppling till investeringar.
• Du är van att arbeta med investeringskalkyler, projektuppföljning och aktivering i anläggningsregister och har god förståelse för hur investeringar påverkar resultat och balansräkning.
• Du har en stabil grund inom fastighetsekonomi, redovisning och momsfrågor och arbetar obehindrat i Excel med god systemvana.
Personliga egenskaper/förmågor:
Som person är du samarbetsorienterad och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är trygg och tydlig i dina bedömningar och har integritet i ditt arbetssätt.
Med ett lösningsorienterat och ödmjukt förhållningssätt bidrar du med struktur, skapar förtroende i organisationen och säkerställer att ekonomiska ramar och principer följs.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som passar dig?
Ja då skall du såklart ansöka via länken i annonsen, observera kort svarstid.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Jörgen Piontek jorgen.piontek@poolia.se 076-014 88 27 Jobbnummer
9951180