Lokalvård
Seniorkraftiskaraborg AB / Städarjobb / Skövde Visa alla städarjobb i Skövde
2025-08-18
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Seniorkraftiskaraborg AB i Skövde
, Skara
eller i hela Sverige
Hej
Systrarna eldh I skövde sksraborg söker 2 heltidsarbete anställda städare
Inom flyttstäd dödsbon hemstäd
Vi jobbar med de bästa maskinerna för att underlätta arbetet
Tex ångmaskin
Kirby som suget och piskar tvättar allt. Golv sängar möbler
Ni får utbildning på maskinerna ni är självgående ansvarstagande. Gillar städ och är uthålliga med god fysik
Finns mkt stora möjligheter att få arbetsledande roll
Vi finns förutom skaraborg även i sthm och västra Götaland.
Vi kommer expandera under året
• Ettlitet trevligt gäng som vill utvecklas tillsammans
Kontakta
Bo
0762802625 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Mobil
E-post: bogoran_j@yahoo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städjobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Seniorkraftiskaraborg AB
(org.nr 559254-6815)
Gustav adolfsgat 32 c (visa karta
)
549 53 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Systrarna eldh Jobbnummer
9463994