Lokalstrateg vikariat
2026-02-27
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Samhällsbyggnadsavdelningen
På samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar vi för flera områden inom kommunens samhällsplanering. Här finns mark-och exploatering, översiktsplanering, lokalstrategi och administrativ förvaltning, uppdragsledning och detaljplanering. Vi är 10 medarbetare vars uppdrag är att driva, stödja och följa upp kommunens långsiktiga samhällsplaneringsprocesser. Vi är en avdelning på kommunstyrelsens förvaltning och jobbar tätt ihop i många frågor, vi erbjuder ett omväxlande arbete där du får möjlighet till både stort eget ansvar och ett gott samarbete med dina kollegor. Hos oss får du möjligheten att vara med och forma ett helt samhälle.
Bjuvs kommun står precis som många andra svenska kommuner inför ett stort utvecklings- och reinvesteringsbehov av våra verksamhetslokaler. Samtidigt pågår planering för nya bostäder och ett ökande invånarantal. Just nu pågår nyproduktion av nytt särskilt boende samt ny idrottshall, två projekt som samhällsbyggnadsavdelningen driver. För att hantera utvecklingen sker planeringen av verksamheternas lokalbehov inom den lokalförsörjningsprocess som lokalstrategen ansvarar för.
Bjuvs kommun ligger i nordvästra Skåne, intill Helsingborg. Hit tar du dig enkelt från Helsingborg eller Malmö-Lund via tåg eller bil. I kommunen, som har ca 16 000 invånare, finns tre kommundelar; Bjuv, Billesholm och Ekeby. Kommunens organisation har ca 1 200 medarbetare. Samhällsbyggnadsavdelningen sitter på kommunhuset, ett stenkast från tågstationen.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Vi söker nu en vikarie då vår lokalstrateg ska vara föräldraledig.
I ditt arbete som lokalstrateg kommer du att ansvara för kommunens lokalförsörjningsprocess och leda arbetet med att upprätta lokalrevisioner för nämnderna samt den kommunens övergripande lokalförsörjningsplan.
Du kommer ansvara för kontakten med vårt fastighetsförvaltande bolag samt ansvara för samordningen mellan kommunens interna hyresgäster och kommunens serviceförvaltning. I uppdraget ingår att beställa förvaltning för kommunens lokaler samt upprättandet av hyresavtal och ansvar för ekonomihantering. Du kommer även ha en central roll i arbetet med att upprättande de utredningar, förstudier och lokal- och funktionsprogram som förvaltningen ansvarar för.
I rollen som lokalstrateg agerar du processledare och stödfunktion för dina kontaktpersoner på förvaltningarna när de genomför utredningar och skriver fram till sina nämnderKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad samhällsplanerare, fastighetsvetare eller motsvarande med erfarenhet av arbete med lokalförsörjningsfrågor eller strategisk fastighetsförvaltning gärna från kommun eller region. Erfarenhet av arbete i politisk styrd organisation är ett krav.
Du är nyfiken, noggrann och lyhörd. Du är en person med god förmåga att kommunicera i text och bild och kan på ett tydligt och pedagogiskt sätt förmedla budskap. Du är metodisk och är van vid att arbeta självständigt och strukturerat.
Du är van att arbeta med digitala verktyg i office (excel och word) samt med Adobe-paketet (Illustrator, Indesign, Photoshop) Tjänsten innebär självständigt och flexibelt arbete, vilket förutsätter god förmåga och vilja till att ta initiativ och ansvar. Arbetet innebär många personliga kontakter och samarbete med kollegor inom kommunen, allmänheten, exploatörer och myndigheter. Du har en god social förmåga och ett prestigelöst förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder flexibla arbetstider, visst distansarbete och en stimulerande arbetsplats. Hos oss får du det bästa av en mindre organisation och får möjlighet att arbeta nära beslutsfattare och kommuninvånare. Just nu pågår flera spännande utvecklingsprojekt för kommunens samhällsfastigheter, både på förstudie och programnivå. Bjuvs kommun har dessutom en ny översiktsplan, Bjuv 2040, som antogs hösten 2024 och styr vår planeringsinriktning framåt.
Vill du vara med och forma ett helt samhälle tillsammans med oss?
Tveka inte att ansöka idag, vi tillämpar löpande rekrytering
Tillträde enligt överenskommelse
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
För tjänsten krävs B-körkort
Vi tillämpar 6 månaders provanställning
