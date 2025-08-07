Lokalstrateg
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Tjänsten som lokalstrateg är placerad på enhet Åtgärdsplanering inom Samhällsutvecklingsförvaltningen. Enheten är nyinrättad i och med en större omorganisation och har som uppgift att genomföra åtgärdsvalsstudier och förstudier på uppdrag av övriga verksamheter, förvaltningar och politik samt driva antagna processer.Dina arbetsuppgifter
Som lokalstrateg blir du en nyckelperson i kommunens långsiktiga arbete med att skapa hållbara och effektiva lokallösningar. Du analyserar lokalbehov, driver utveckling av lokalförsörjningsprocessen och säkerställer att våra lokaler används på bästa sätt.
Rollen kräver att du är trygg i ett ledarskap utan personalansvar. Du leder genom kunskap, engagemang och struktur samt skapar förtroende genom att vara en trygg och drivande kraft i strategiska processer.
Du kommer ofta ha en projektledande funktion där du självständigt ansvarar för att planera, strukturera och följa upp tvärfunktionella initiativ och behov i nära samverkan med olika delar av organisationen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
- Utifrån kommunens strategiska mål och relevanta nyckeltal kommer du analysera lokalbehov och följa upp hur lokaler används för att säkerställa effektivitet och största möjliga lokalnytta för kommunen.
- Upprätta, revidera och följa upp kommunens strategiska lokalförsörjningsplan utifrån nuläge och framtida behov.
- Samordna den långsiktiga planeringen av lokalresurser i samverkan med kommunens förvaltningar och kommunala bolag.
- Genom omvärldsanalys hålla dig uppdaterad om trender och förändringar inom fastighetsmarknaden.
- Bereda ärenden inför beslut.
- Framtagande av relevanta nyckeltal som stöd i uppföljning och analysarbetet.
- Deltar och leder projektgrupper för åtgärdsvalsstudier och förstudier i ny- och ombyggnadsprojekt.
- Medverkar i budget- och investeringsplanering kopplat till lokalförsörjning.
- Säkerställa att lokalförvaltning sker enligt gällande lagstiftning och riktlinjerKvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning inom fastighetsekonomi, samhällsplanering eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget.
Du har flera års erfarenhet av strategiskt arbete och är van vid förhandlingar och projektledning. Erfarenhet från arbete inom fastighetsområdet och politiskt styrd organisation är meriterande.
B-körkort krävs.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
OBS! Under v.30 - 31 finns ingen av kontaktpersonerna tillgängliga för att svara på frågor.
