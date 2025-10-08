Lokalsamordnare
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Som lokalsamordnare på Socialförvaltningen arbetar du med att planera och analysera lokalförsörjning på kort och lång sikt. Du arbetar också med att ta fram underlag och beställningar för att möjliggöra för det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter att kunna tillgodose behoven. Arbetet sker i nära dialog med verksamheten för att identifiera hur lokalerna kan stödja verksamheterna genom ändamålsenliga, säkra och trygga lokaler.
Du kommer att ha löpande kontakter både med våra olika verksamheter och inom förvaltningskontoret för att skapa underlag för en långsiktig planering. Utöver detta sker nära dialog och samverkan med det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter, som äger och förvaltar våra lokaler. Du kommer företrädesvis delta i tidiga skeden av projekt samt i uppföljningsfasen. Du tar fram planeringsdokument och arbetar med standardbehov i form av koncept, men även bevakar de ekonomiska perspektiven genom hela arbetet.
Arbetets innehåll kan komma att utvecklas då organisationen är ny i sin utformning. Du som blir vår nya medarbetare kommer att ha möjlighet att påverka innehållet tillsammans med enhetschef och din närmaste kollega.
Din arbetsplats
Uppdraget som lokalsamordnare är placerad i Enheten Lokaler och Säkerhet på Socialförvaltningen. Förvaltningen som du organisatoriskt tillhör kommer att ha ett helhetsansvar för myndighetsutövning, planering, beställning, utförande och uppföljning inom socialtjänsten.
Arbetsplatsen är centralt placerad. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag med flextidsavtal. Utifrån arbetsuppgifternas karaktär erbjuds möjligheter till distansarbete.
Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig som anställd i Linköpings kommun: https://www.linkoping.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
Du som söker
Vi söker dig som har en högskole-, universitet- eller yrkeshögskoleexamen inom fastighetsförvaltning, byggteknik eller annan liknande inriktning, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom flerårig arbetslivserfarenhet inom fastighet.
Det är ett krav att du har erfarenhet av lokal- och fastighetsrelaterat arbete inom projektledning, lokalplanering eller bygg. Om du har erfarenhet av att arbeta med lokal- och avtalsfrågor ur ett helhetsperspektiv ses det som meriterande. Det är också meriterande om du har vana av att samordna och leda ett processorienterat arbetssätt, samt om du har kunskap om ekonomisk planering och uppföljning. Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet är meriterande.
Då uppdraget bland annat innebär att ta fram planeringsdokument och ha dialog med olika yrkeskategorier på svenska, måste du behärska det svenska språket väl i tal och i skrift.
Vi söker dig som är analytisk, tar initiativ och samarbetar väl med andra. Du har en förmåga att bryta ned problem i sina beståndsdelar och lösa problem. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samtidigt som du tar initiativ och uppnår resultat. Du har dessutom en förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt och är lyhörd i ditt bemötande. För tjänsten krävs även att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar.
I den här rekryteringen använder vi personlighet- och problemlösningstester som en del av vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15936
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
