Logistisk Projektledare
2025-10-06
Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Randstad söker nu en Logistisk projektledare för ett spännande konsultuppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Inom Servicedivisionen och energisektorn är marknaden spännande och komplex, vilket innebär att kraven på korta ledtider, flexibilitet, hållbarhet och snabbhet ständigt ökar. En högkvalitativ och precis leveranskedja är avgörande för framgång. Ständiga förbättringar samt ett strategiskt tankesätt är nödvändiga för att säkerställa tillgänglighet i en global miljö med komplexa utmaningar.
Hos Siemens blir du en del av ett engagerat team, som idag består av 10 engagerade medarbetare som arbetar med materialförsörjning för planerat & oplanerat underhåll. Du blir en viktig del av ett projektteam där du har en rapporterande, planerande och sammanhållande roll för leveranserna till våra kunder världen över. Du samarbetar med många delar av vår organisation i Finspång men även med våra regionskollegor och externa kunder.
Ansvarsområden
• Du ansvarar för leveransrapportering till projektledaren samt upprätthåller en löpande dialog med lokalbolag och kund för att säkerställa hög leveranssäkerhet för ditt givna ansvarsområde.
• I rollen ingår att ansvara för leveranskickoff och koordinering med inköp, verkstad, förråd, packning och spedition.
• Din målsättning blir att säkerställa att leveranser sker i rätt tid (OTD - On-time-delivery) och att aktivt arbeta med att identifiera orsaker och vidta korrigerande åtgärder när något inte går som det är planerat.
• Att du är en lagspelare som har lätt för att jobba inom och över avdelningsgränser, tillsammans med olika professioner är en självklarhet i detta arbete.Kvalifikationer
• Utmärkande för dig är din planeringsförmåga, att du arbetar strukturerat och analytiskt samt att du har ett förbättringsmindset.
• Du trivs med att arbeta i en serviceverksamhet, där kunden är i fokus och förutsättningarna kan ändras snabbt.
• Du har sannolikt jobbat några år med supply chain och logistik, alternativt har en motsvarande utbildning.
• Som person behöver du vara strukturerad och noggrann i ditt arbete.
• Meriterande är kunskaper i SAP.
• Har du tidigare arbetserfarenhet inom området Logistik/projektledning är detta meriterande.
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
