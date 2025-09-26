Logistikutvecklare till Systemair Production AB
Systemair är en världsledande koncern inom ventilation med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Företaget tillverkar och marknadsför energieffektiva och hållbara produkter som bidrar till ett förbättrat inomhusklimat och minskade koldioxidutsläpp. Vi ser till att det finns ren luft som gör att vi människor kan leva och verka tillsammans.
Logistikutvecklare till Systemair Production AB
Vill du vara med att ta täten i att forma framtidens logistikflöden? Är du analytisk, lösningsorienterad och brinner för att skapa smarta, hållbara processer där du också lyckas att få med dig människor? Hos oss får du en nyckelroll - där din idé blir verklighet och din insats direkt stärker vår globala tillväxt.
Om rollen
Som logistikutvecklare blir du en av motorerna i vårt arbete för att höja effektiviteten och bygga långsiktigt hållbara flöden. Du identifierar förbättringsmöjligheter och tar fram strategier som du tillsammans med organisationen omsätter i praktiken. Du jobbar nära hela verksamheten och rör dig sömlöst mellan strategiskt och operativt arbete. Det kan handla om att optimera materialflöden, driva automatiseringsprojekt eller etablera nya arbetssätt som möter ökande ordervolymer och sätter kunden i centrum.
Dina uppdrag
Här får du stort utrymme att påverka och utveckla:
• Designa och optimera materialflöden från idé till färdig lösning
• Analysera data och skapa skarpa beslutsunderlag
• Leda förbättringsprojekt inom layout, planering och logistikmetoder
• Driva digitalisering, automatisering och nya tekniska initiativ
• Minska slöseri och öka resurseffektivitet med Lean som grund
• Delta i uppsättning av nya montagelinor och anpassa logistikflöden för ökad produktionsvolym
Vem är du?
Du är drivande, strukturerad och idérik - någon som ser möjligheter där andra ser hinder. Du gillar att ta initiativ och omvandla analys till konkreta förbättringar. Vi ser gärna att du har:
• Högskoleutbildning inom logistik, industriell ekonomi eller motsvarande erfarenhet
• Praktisk erfarenhet av logistikarbete i produktionsmiljö, gärna internlogistik
• Skarp analytisk förmåga och intresse för data- och flödesanalys
• Erfarenhet av Lean, förbättringsarbete och gärna projektledning
• Förmåga att kommunicera och skapa samarbeten med både operatörer och ledning
Vi erbjuder
• En nyckelroll i en internationell koncern med stark tillväxt och hög teknikhöjd
• Stora möjligheter att påverka, utvecklas och bygga en långsiktig karriär
• En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor och en kultur som uppmuntrar initiativ
• Chansen att forma framtidens logistiklösningar - på riktigt
Fakta
• Placering: Skinnskatteberg, huvudsakligen på plats
• Sista dag att ansöka är 20 oktober 2025, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
• Frågor angående rollen? Kontakta Marlene Öjeholm, Chef Produktionsutveckling: marlene.ojeholm@systemair.se
• Frågor kring processen? Kontakta Emma Larsson, HRBP: emma.larsson@systemair.se
• Systemair stävar efter jämställdhet och mångfald och arbetar aktivt med dessa frågor.
• Systemair har tagit ställning till rekryteringskanaler och tackar nej till annonsförsäljning och rekryteringstjänster. Ersättning
