Logistikutvecklare till Pokayoke
Pokayoke AB / Logistikjobb / Stockholm
2026-02-16
Är du analytisk, nyfiken och vill vara med och forma framtidens logistiklösningar? Vill du arbeta i ett snabbväxande företag där idéer snabbt blir verklighet och där du kan göra skillnad från dag ett? Då kan detta vara rätt steg för dig.
Pokayoke söker nu en Logistikutvecklare som vill bidra till att förbättra och optimera våra kunders logistikflöden. Du kan bo var som helst i Sverige, viktigast är att du delar vårt driv, vår nyfikenhet och vår ambition att skapa konkreta resultat.
Om rollen
Som Logistikutvecklare på Pokayoke får du arbeta i spännande uppdrag som kombinerar analys, problemlösning och verksamhetsutveckling. Du blir en del av ett erfaret leveransteam och samarbetar nära både kunder och kollegor. Bland dina arbetsuppgifter finns:
Kartläggning och analys av logistikflöden inom lager, transport och distribution
Design och modellering av lösningar med hjälp av moderna verktyg och metoder
Deltagande i kundprojekt med ansvar för dataunderlag, simuleringar och förbättringsförslag
Stöd vid implementation av nya arbetssätt och system
Bidra med beslutsunderlag till våra kunder genom tydliga analyser och rekommendationer
Vem vi söker
Vi söker dig som är analytisk, nyfiken och gillar att arbeta strukturerat med förbättringar som ger verklig effekt. Du trivs i en miljö där du får kombinera datadriven analys med nära samarbete med kunder och kollegor. Vi tror att du har:
Erfarenhet eller utbildning inom logistik, supply chain, industriell ekonomi eller liknande
God förmåga att analysera och visualisera data, gärna i Excel, Power BI eller andra analysverktyg
Kunskap inom simulering och modellering, erfarenhet är starkt meriterande
Förmåga att arbeta självständigt och att ta ansvar i projektmiljö
Ett driv att utvecklas och att på sikt ta större ansvar i uppdrag
Varför Pokayoke?
Pokayoke är ett snabbväxande företag med högt engagemang, korta beslutsvägar och ett tydligt fokus: att leverera värde. Vi arbetar med några av Sveriges mest komplexa logistikflöden och hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter, ofta genom ny teknik, smarta analyser och ett starkt teamarbete. Hos oss får du:
Möjlighet att växa snabbt i rollen och ta ökat ansvar
En varierad vardag där du ständigt lär dig nytt
Flexibilitet i var du bor och hur du jobbar- det viktiga är att du levererar
Ett engagerat team med mycket energi, humor och vilja att lyckas tillsammans
Placering och ansökan
Tjänsten är flexibel och du kan bo var som helst i Sverige. Resor i tjänsten förekommer i varierande grad beroende på uppdrag.
Låter det intressant? Skicka din ansökan så snart som möjligt, urval sker löpande.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Felicia Pettersson på fep@pokayoke.se
eller researcher Amanda Jansson på ja@pokayoke.se
Ansök nu och bli en del av ett företag som förändrar hur logistik utvecklas i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
https://jobb.pokayoke.se
STOCKHOLM
