Logistiksupport för omgående start
OIO Väst AB / Logistikjobb / Halmstad Visa alla logistikjobb i Halmstad
2025-12-19
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Halmstad
, Varberg
, Landskrona
, Kungsbacka
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vi söker nu en logistiksupport för omgående start till vår partner i Halmstad. Du kommer bli en del av ett tätt sammansvetsat team med stort engagemang för bolagets kunder. I rollen kommer du att arbeta med direkt kontakt med kunder och interna avdelningar för att planera och följa upp leveranser och se till att kundernas beställningar når fram felfritt och i rätt tid. Du kommer att arbeta mot ett flertal kunder parallellt och i rollen kan du förvänta dig ett stundtals högt tempo, där mycket kan hända och kontaktytorna är många. Med det sagt är det viktigt att besitta ett öga för detaljer där varje avvikelse i transportkedjan blir kritisk att följa upp.
Om tjänstenNedan är en sammanfattning av dina huvudsakliga ansvarsområden:
Självständigt ansvara för att leveranser till kunder sker på rätt sätt samt hantera eventuella störningar som kan uppstå under transportflödet
Ta initiativ, driva processer framåt och effektivisera transportflödet
Hantera lönsamhetsrapporter och analysera affärsdata
Upprätthålla en hög servicenivå och vara proaktiv i att hitta lösningar för kunder
Säkerställa korrekt pris- och fakturaunderlag
Samarbeta med kollegor på andra avdelningar för att lösa dina ärenden
Vi söker dig somHar minst ett års erfarenhet i liknande roll inom logistik eller transport
Har eftergymnasial utbildning inom transport/logistik (eller motsvarande arbetslivserfarenhet)
Är tillgänglig för arbete hela sommaren (begränsade möjligheter till semester)
Har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i affärssystem
Talar och skriver flytande svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av dataanalys.
Rätt person för denna roll är noggrann, självständig och trivs i en miljö där tempot varierar. Du är en person med god förmåga att ta ansvar och arbeta analytiskt med att hantera komplexa flöden. Du har en naturlig fallenhet för att ställa frågor, ta ansvar och framför allt kunna prioritera bland dina arbetsuppgifter.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader med möjlighet till förlängning, där du blir anställd som konsult hos OIO. Förutsatt att du trivs väl och båda parter är nöjda i samarbetet finns möjlighet till förlängning av uppdraget. Anställningen kommer att inledas med en introduktion där du som ny får en gedigen introduktion av dina kollegor och stöd för att komma in i rutiner och system.
Omfattning: Heltid, kontorstider 07:00-16:00
Start: Omgående
Placering: Halmstad, på plats. Distansarbete ej möjligt.
Kontaktperson: Dino Segetalo
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9656007