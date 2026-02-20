Logistikpersonal Skärholmen
2026-02-20
Om rollen
Vi letar nu efter en kreativ, målmedveten och pålitlig kollega till vårt logistikcenter i Skärholmen.
Som en del av vårt team i Skärholmen hanterar du unikt auktionsgods som förbereds för sin resa till förväntansfulla köpare över hela världen. Arbetsplatsen fungerar som en packcentral dit sålt auktionsgods hamnar för att förberedas för den sista delen av leveranskedjan. Det kan handla om allt från att säkra en ömtålig glasvas till Tokyo till att säkerställa säker transport av en värdefull tavla som ska till Tyskland.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Förbereda och emballera auktionsgods för utleverans med FedEx, DHL etc.
Vara behjälplig på terminal vid in- och utleveranser av auktionsgods.
Vi är idag ett glatt gäng på ungefär 30 medarbetare som jobbar på vårt logistikcenter i Skärholmen idag.
Om dig
För att trivas och kunna prestera behöver du vara ansvarsfull, ordningsam och inse vikten av punktlighet. Arbetet är fysiskt krävande med tunga lyft och det är viktigt att du har en god fysik. Det är viktigt att du tycker om att träffa människor och har en positiv attityd och inställning. Vi ser gärna att du uppskattar en omväxlande vardag. Tidigare arbete inom flytt-, antik-, auktion- eller packbranschen är meriterande.
Om Auctionet
Auctionet Logistics hanterar årligen över 250 000 leveranser och finns idag i Stockholm, Malmö, Göteborg, Köln och Westbury (UK) med ungefär 120 anställda.
Auctionet Logistics är en arbetsplats med högt i tak och en platt företagskultur där vi värnar om varandra och kommunikation. Vi strävar efter ständig förbättring och påminner varandra löpande om metoden 5S som innebär:
• Sortera - Klargör vad som är värdeskapande och vad som inte är det. * Strukturera - Skapa en logisk ordning i processer och flöde. * Städa - Håll kontinuerligt arbetsytan ren och tydlig. * Standardisera - Skapa rutiner och dokumentera arbetet. * Ständig förbättring - Forma ett tankesätt för att bibehålla och utveckla standarder.
Sista ansökningsdag
Vi går igenom ansökningarna kontinuerligt, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, men senast den 20 mars.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auction Network Sweden AB
(org.nr 556859-5150)
Strömsätragränd 8
127 35 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Auctionet
9753918