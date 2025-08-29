Logistikhandläggare till 31.Flygbasbataljon
2025-08-29
Som logistikhandläggare i Försvarsmakten utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa.
31.Flygbasbataljon söker en logistikhandläggare. Du blir placerad inom bataljonsstaben och kommer att ha ett nära samarbete med bataljonsledningen.
31.Flygbasbataljon består av fyra kompanier samt en bataljonsledning med tillhörande bataljonsstab. De fyra kompanierna består av ett Stab/logkompani, Skyddsflygfältskompani, Flygbassäkkompani samt Grundutbildningskompani.
Bataljonens huvuduppgifter är att bemanna flottiljens ledningslag och att möjliggöra för kompanierna att lösa sina uppgifter, som är drift av flygbas Malmen, drift av rörlig flygbas samt grundutbildning av värnpliktiga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer vara delaktig i hela logistikprocessen och har ett övergripande ansvar för registervården. Du kommer stödja i utveckling och förvaltning av våra materialprocesser samtidigt som du är ett stöd till förbandets chefer i logistikrelaterade frågor. Du har ett nära samarbete med logistikadministratören på enheten.
Uppgifterna är breda och varierade med fokus på administration men innehåller även praktiska uppgifter som t.ex. Lagerhantering, godsmottagning, kassation, beställning, inventering, omsättning, transport och fordonsansvar. Du kommer även vara involverad i arbetet med att skapa och förädla funktionens arbetssätt, rutiner och processer samt vid behov leda kollegor i den dagliga verksamheten.
Kvalifikationer
• God datorvana med goda kunskaper i Office
• Genomförd utbildning med lägst gymnasienivå
• B-körkort
• Erfarenhet av arbete med logistik och administration inom Försvarsmakten
Personliga egenskaper
Tjänsten ställer höga krav på noggrannhet, struktur och en förmåga att arbeta självständigt. I och med att du arbetar mot flera enheter är det av stor vikt att du trivs med att skapa nya kontakter och har en god serviceattityd. Det är viktigt att du fungerar väl under press och att du slutför ditt arbete inom uppställda tidsramar.
MERITERANDE
• Erfarenhet av FM verksamhetsledningssystem SAP/PRIO
• Erfarenhet av FM LIFT
• Erfarenhet av logistikarbete inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
• Genomfört värnplikt eller motsvarande
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Befattningen är civil.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Befattningen innefattar krigsplacering, därmed ställs krav på enklare fysiska tester och hälsoundersökning.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Personalhandläggare, Elin Wrangenby, 013-28 30 00 (vxl)
Fackliga företrädare:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Samtliga företrädare nås vi växeln på 013-28 30 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-14. Ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
