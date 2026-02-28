Logistikhandläggare
2026-02-28
Vill du ta nästa steg i karriären och vara en del i något större samt värdesätter att - med den du är - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle? Då har vi tjänsten för dig!
Huvudsaklig arbetsuppgift
Som logistikhandläggare ingår du i trossektionen. Rollen består av mycket lagarbete där du tillsammans med övriga medarbetare på sektionen ansvarar för att utföra transporter av materiel och genomför verksamhetsanpassningar för förbandet, där även fastighetsskötsel eller hantverksarbete ingår. Du blir en del av ett sammansvetsat team där alla hjälps åt.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet, vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
• För oss är det viktigt att man tar hand om sig själv och varandra.
Kvalifikationer
• B-körkort.
• Arbetat inom fastighetsskötsel eller hantverk.
• Goda svenskkunskaper i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Som person värdesätter du att arbeta tillsammans med andra mot tydliga mål och att vara kreativ i ditt arbete. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer samt trivs i ett högt arbetstempo. Du är noggrann, strukturerad och van att snabbt prioritera och anpassa ditt arbete med hänsyn till övriga kollegor.
För att trivas i ditt arbete har du en hög samarbetsförmåga och lätt för att bygga relationer samt hjälpa andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av likvärdigt arbete inom Försvarsmakten eller annan offentlig verksamhet.
• Genomförd värnplikt eller GMU
• Erfarenhet av arbete med lastmaskiner
• God datorvana
• Erfarenhet inom något av hantverksområdena El/Tele, rörmokare eller snickare.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten.
Resor förekommer i arbetet.
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetsort: Örebro
Välkommen med din ansökan senast 22 mars 2026. Din ansökan ska endast innehålla CV samt ett personligt brev. Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta Pierre Jakobsson på Pierre.Jakobsson@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
