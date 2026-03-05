Logistiker för samordning av logistikfrågor
Försvarsmakten / Organisationsutvecklarjobb / Arboga Visa alla organisationsutvecklarjobb i Arboga
2026-03-05
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Arboga
, Eskilstuna
, Örebro
, Skinnskatteberg
, Nora
eller i hela Sverige
Hos FMLOG Försörjning får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata. Du kommer arbeta på FMLOG Försörjning som anskaffar, lagerhåller, vidmakthåller och avvecklar förnödenheter åt Försvarsmakten. Logistiken ska vara effektiv och innebära en hög tillgänglighet för alla typer av förnödenheter runtom i hela Sverige, det innebär att produktion, planering och kundsupport också är viktiga delar i vårt arbete.
Om avdelningen
Enhetens stab har till uppgift att ge stöd som underlättar ledning, styrning och beslutsfattande. Vi stödjer enhetens avdelningar i vårt gemensamma arbete att utveckla verksamhet i den bakre logistiken där utmaningarna varierar i takt med att Försvarsmakten förändras såväl i närtid som på längre sikt.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Logistiker hos oss har ett brett arbetsområde i syfte att medverka till att säkerställa och förbättra Försvarsmaktens bakre logistik avseende lagring och försörjning av reservmateriel och förnödenheter.
Du deltar i flertalet av Försvarsmaktens projekt och forum inom logistik, lagerhantering, kvalitet och förbättring, ofta i en samordnande roll.
Du kommer analysera, driva och lösa uppkomna uppdrag inom den bakre logistiken, ibland självständigt, ibland tillsammans med andra. I uppgifterna ingår även att planera för utbildningar och övningar. Du tar fram rutiner och arbetssätt. Det är av största vikt att du verkar för samordning och koordinering för att lösa uppgifter gemensamt inom enheten, med övriga delar av förbandet men också med andra delar av Försvarsmakten och externa parter.
I arbetsuppgifterna ingår det att ta fram och sammanställa underlag för beslut.
Resor ingår i tjänsten.Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom logistik, alternativt utbildning och yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av arbete inom logistik, projektledning och uppföljning
• Goda kunskaper i Excel
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort (för manuell växellåda)
Meriterade
• Utbildning inom projektledning
• Erfarenhet av samordnande roller (tex samordnare, koordinator eller projektledare)
• Erfarenhet av arbete med rutiner, processer och/eller standarder
• Erfarenhet från Försvarsmaktens stödsystem t ex PRIO (SAP), LIFT ellar annat lagerhanteringssystem
• Arbetar eller har arbetat i Försvarsmakten eller annan del av försvarsmaktssektorn
• Utbildning i Supply chain managementDina personliga egenskaper
För att trivas hos oss ser vi att du är självgående, strukturerad, lösningsorienterad med förmåga att se helhetsperspektiv samt att du har lätt för att knyta kontakter. Vi ser också att du kan arbeta ensam likväl som i grupp. Du behöver känna dig trygg i att ha ansvar och driva uppgifter självständigt. Du har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt och kan genomföra dina åtaganden så de ger resultat. Du har ett högt kvalitetsmedvetande, tillsammans med en lojal och positiv attityd. Det är viktigt för dig att handla i enighet med fattade beslut och mål. Flexibilitet är en förutsättning, eftersom varierande arbetsuppgifter förekommer och förändrade omständigheter inträffar. Du kan och vill verka både operativt och strategiskt.
Du är intresserad av att analysera försörjnings-/logistikfrågor och kan ta initiativ för att angripa problem utan att missa de långsiktiga strategierna. Du kan sätta dig in i andras situation, lyssna, och förstå för att i samverkan hitta lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten)
Placeringsort: Arboga
Tillträde snarast enl överenskommelse
Vill du veta mer om befattningen och/eller rekryteringsprocessen kontakta Marie Casco.
Fackliga representanter:
OFR/S Håkan Antonsson
SACO Pernilla Kjellgren
SEKO Ola Andersson
Samtliga nås på tel 010-82 40 400
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-25.
Dinansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9778280