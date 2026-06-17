Cnc- Operatör Svarv/fräs
Simonsson Machine Technology AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Stenungsund Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Stenungsund
2026-06-17
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simonsson Machine Technology AB i Stenungsund
Simatec – Simonsson Machine Technology AB - söker nu dig som är en kvalitetsmedveten och serviceinriktad medarbetare till Verkstaden i Stenungsund. Vi erbjuder dig möjlighet att använda din erfarenhet och problemlösningsförmåga för att utveckla, tillverka samt underhålla högkvalitativa mekaniska lösningar för Våra Kunders många olika behov.
Information om Företaget
Simatec arbetar med att ge service, support, underhåll samt inte minst tillverkar delar och reservdelar, av världsklass till bla den petrokemiska industrin i Stenungsund , dess underleverantörer och samarbetspartners, till varvsindustrin och en mängd andra aktörer inom styr och regler , såväl som annan tillverkande industri med maskiner och produkter inom livsmedelsindustrin, fordonsindustri, raffinaderier, kraftverk m.m.
Beskrivning av tjänsten
Som medarbetare i den mekaniska verkstaden kommer du att tillverka detaljer, maskin och reservdelar samt andra applikationer, men också delta i projekt som syftar till att förbättra befintliga anläggningar och installationer eller att delta i utvecklingen av nya lösningar efter behov av alla våra kunder.
Exempel på uppgifter är:
• Finmekaniska arbeten i fräs och svarv, i huvudsak CNC
• Konstruktionsarbete i mekanisk CAD/CAM (inkl. ritning/toleranssättning)
• Svetsarbete
• Manuell tillverkning och monteringPubliceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Du har en väl dokumenterad verkstadsteknisk bakgrund gärna med processindustri eller motsvarande som slutkund, där det ställs höga krav på färdig produkt. Du behöver även erfarenhet av finmekaniskt arbete, speciellt värderar vi goda kunskaper i maskinbearbetning av alla inom branschen existerande material. En dokumenterad vana att arbeta självständigt och ta ansvar för väl utförda arbetsuppgifter värderas mycket högt.
Meriterande är erfarenhet av CNC-maskiner, konstruktionsarbete i CAD/CAM (vi använder Solid Works samt Fusion 360) inklusive ritning/toleranssättning. Samt grundläggande svetskunskaper och erfarenhet av förekommande verktyg för metallbearbetning.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid. Startdatum; Snarast
Ansökan med Cv skickas till: info@simatec.se
märk med: ANSÖKAN
Eventuella intyg, betyg etc. Referenser lämnas vid en eventuell interv Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
e-post
E-post: info@simatec.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-Operatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simonsson Machine Technology AB
(org.nr 556958-1621)
Saltängsvägen (visa karta
)
444 31 STENUNGSUND Arbetsplats
Verkstan Stenungsund Kontakt
VD
Rickard Simonsson rickard@simatec.se 030380324 Jobbnummer
9967090