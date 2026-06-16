Tech Lead/ Software Architect
Professional Galaxy AB / Datajobb / Karlskoga Visa alla datajobb i Karlskoga
2026-06-16
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Tech Lead/ Software Architect hos vår kund.
Om uppdragetPubliceringsdatum2026-06-16Beskrivning
Tech Lead/ Software Architect, Embedded C/C++ Software Developer, nivå 4
Vi söker nu en Tech lead/Software architect för inbyggda system. Konsulten ska ha tidigare erfarenhet av operativsystem för inbyggda system, till exempel embedded Linux, Free RTOS samt Cmake/make.
C/C++ kunskaper kopplat till hårdvarunära programmering inklusive kommunikationsprotokoll som I2C/SPI/UART är ett krav, samt erfarenhet av mikrokontrollers, device drivers, enhetstestning och riggar för mikrokontrollers.
Erfarenhet av: Distribuerade system Agila metoder System on Modules DevOps YOCTO är ett plus Elscheman
Arbete på plats i Karlskoga.
Uppdraget kan omfattas av försvarssekretess, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkännande av säkerhetsprövning utförd av myndighet. Uppdragsinformation Uppdragslängd: ca 12 mån Placeringsort: Karlskoga Svar önskas snarast, dock senast 2026-06-24
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7925065-2056719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Karlskoga lasarett (visa karta
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691 44 KARLSKOGA Jobbnummer
9967082