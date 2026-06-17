Grov - Betong -Riv arbetare

Redjepagic, Velija / Grovarbetarjobb / Trollhättan
2026-06-17


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Vi söker grovrivare / betongarbetare för bemanning till större företag
Vill du ha ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu flera medarbetare inom grovrivning och betongarbete för uppdrag hos ett större företag.
Arbetet utförs oftast i team om två personer och sker på olika arbetsplatser. Arbetsuppgifterna varierar mellan rivning, betongarbeten, materialhantering och övrigt förekommande arbetsmoment inom bygg och industri.
Vi söker dig som:
Har en stark arbetsmoral och rätt inställning.
Är pålitlig, ansvarstagande och punktlig.
Har god social kompetens och fungerar bra i team.
Trivs med fysiskt arbete och varierande arbetsuppgifter.
Kan ta egna initiativ och lösa problem på plats.
Erfarenhet är meriterande, men vi värdesätter social kompetens och arbetsmoral högre än tidigare erfarenhet.

Publiceringsdatum
2026-06-17

Kvalifikationer
B-körkort.
Tillgång till egen bil.
Goda kunskaper i svenska.
Meriterande:
BE-körkort.
Erfarenhet av rivning, betongarbete eller byggbranschen.
Heta arbeten, liftkort eller andra relevanta utbildningar.
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
Arbete i team med trevliga kollegor.
Möjlighet till långsiktigt arbete.
En arbetsplats där rätt inställning och arbetsmoral värderas högre än erfarenhet.
Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: offertavr@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Redjepagic, Velija
Kardanvägen 102 (visa karta)
461 38  TROLLHÄTTAN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
A V R Transport

Kontakt
Velija Redjepagic
offertavr@hotmail.com
0762699125

Jobbnummer
9967091

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