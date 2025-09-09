Logistikchef - Trioworld
2025-09-09
VEM söker en driven Logistikchef till en av Europas ledande aktörer inom innovativa och kostnadseffektiva förpackningslösningar! Här får du möjligheten att med stor påverkansmöjlighet utveckla logistikfunktionen i en spännande processindustri.
Om rollen
I rollen som Logistikchef har du ett övergripande ansvar över logistiken, från inköp till leverans hos kund. Du har ansvar för materialplanering, produktionsplanering, operativt inköp, produktkalkylering, lager och transport. Leveransprecision, övervakning av produktionskapacitet och optimering mot forecast är viktiga ansvarsområden. I rollen förväntas du bidra till att utveckla planeringsstrukturer och arbetssätt för att säkerställa att processerna inom logistik är effektiva, stabila och standardiserade. För att lyckas i rollen är samverkan över avdelningsgränser avgörande, där du har en naturlig förmåga att skapa goda relationer.
Totalt ansvarar du för en organisation med 25 medarbetare varav nio direktrapporterande. Du ingår i produktionsledningsgruppen där du förväntas vara engagerad och involverad i helheten och bidra till fortsatt utveckling.
Om dig
Vi söker dig med flerårig erfarenhet från liknande roller inom tillverkande industri, kanske är du Logistikchef idag alternativt Planeringschef som är redo att ta nästa steg. Du har ledarerfarenhet, är trygg och stabil i ditt ledarskap och drivs av att se dina medarbetare utvecklas. Om du har erfarenhet från processindustrin ser vi det som ett stort plus.
Som person är du strukturerad men samtidigt anpassningsbar och flexibel. Du trivs i en utmanande och komplex miljö, gillar att anpassa dig till snabba förändringar och är duktig på att skapa stabilitet och trygghet. Med ett framåtlutat förhållningssätt tar du initiativ, utmanar status quo och bidrar aktivt till konkreta förbättringar och ökad effektivitet.
Trioworld tar ordet!
Hos oss på Trioworld känner du dig aldrig ensam samtidigt som du får stor frihet att agera. Vi är ett gott gäng med en stor portion värme. Vi är ett företag som ständigt utvecklas och förändras, med en kultur som tillåter misstag. Hos oss får du bidra till att skapa hållbara lösningar, minska klimatpåverkan och göra produkter effektivare och säkrare. Re-thinking plastic, vår tagline, sänder en tydlig signal om vårt starka engagemang för hållbarhet. Om du gillar flexibilitet och puls passar du in bra här hos oss!
Trioworld är ett svenskt företag som har sina rötter i Småland. Under de senaste femtio åren har vi vuxit från det lilla bolaget i Smålandsstenar till att bli en av Europas ledande och mest innovativa producenter av polyetenfilm. Idag finns vi i tio länder och är ca 2100 medarbetare, samt en omsättning på 11 miljarder kronor. Vi skapar förpackningslösningar av polyetenfilm för att göra transporter och livsmedel säkrare, jordbruk smartare, skyddet inom sjukvården optimalt, och mycket mer. Tillsammans med våra kunder tänjer vi på gränserna för vad som är möjligt och leder utvecklingsarbetet inom cirkulär plast.
Bra att veta
Placeringsort är Smålandsstenar och du rapporterar till Operations Director, Lennart Magnusson och ingår i Produktionsledningsgruppen. För denna tjänst tillämpar vi löpande urval och vi önskar din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 30 september.
VEM är VEM
VEM är ett utvecklingsorienterat konsultföretag som erbjuder högkvalitativa tjänster inom rekrytering och interimslösningar av ledande befattningar.
VEM Rekrytering
Lisa Florby lisa.florby@vem.se
