Logistikassistent/Fordonskoordinator
2025-12-10
På Bilsmidigt AB vill vi göra det lika enkelt att köpa eller sälja en bil som det är att beställa en matkasse online. Vill du vara med på resan?
Vi är ett modernt bilhandelsföretag som kombinerar teknik, service och smidighet för att ge kunder över hela Sverige en sömlös upplevelse - från bilköp till hemleverans.
Om rollen
Vi söker dig som är en proaktiv, praktiskt lagd och självgående person som kan arbeta brett inom logistik och bilhantering. Du är den som ser vad som behöver göras - utan att någon behöver säga till. Du blir en nyckelperson i det dagliga arbetet på plats i vårt logistikcenter, där du hjälper till med allt från att hämta reservdelar till att besikta, byta delar, leverera bilar och testa bilar enligt våra protokoll. Du utgår från vårt logistikcenter i Upplands Väsby.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Testa bilar enligt våra testprotokoll
Leverera bilar till kunder runtom i Sverige
Köra bilar till och från externa verkstäder och besiktning
Boka och lämna in bilar på besiktning
Hämta och byta ut reservdelar
Göra mekaniska ingrepp (t.ex. lampor, lyktor, glödstift, batteribyte, backspeglar, m.m.)
Hjälpa till vid akuta leveranser
Planera och koordinera veckans körningar vid behov
Vara en problemlösare när oväntade situationer uppstår
Hålla uppställningsplatsen/parkeringen städad, organiserad och strukturerad
Helgarbete kan förekomma vid behovKvalifikationer
B-körkort för manuell och automat
Tillgång till egen bil (logistikcentret ligger avsides från kollektivtrafik)
God körvana
Tomt belastningsregister
Vara tillgänglig för körningar även på obekväma tider
Självgående, ansvarstagande och initiativrik
God planeringsförmåga och punktlighet
Meriterande
Erfarenhet från bilverkstad, besiktning eller liknande
Vana av att arbeta i högt tempo och under tidspress
Förmåga att planera rutter utifrån tid och kostnad
Erfarenhet av enklare mekaniskt arbete eller reservdelshantering
Erbjudande
Ett varierande och praktiskt arbete med stort ansvar
Ett snabbt växande företag med utvecklingsmöjligheter
Möjlighet till bonus/provision vid resultatbaserade insatser
jobb@bilsmidigt.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Detta är ett heltidsjobb.
559231-1053
194 91 UPPLANDS VÄSBY
