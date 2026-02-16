Logistikansvarig till Biltema Oskarshamn
2026-02-16
Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 172 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 64 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden.
Vad du kan förvänta dig av Biltema
Hos oss väntar ett stimulerande och varierande arbete i ett växande företag med goda möjligheter till utveckling. Våra värdeord - Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet - genomsyrar allt vi gör och är grunden för vår framgång. Vi värdesätter intern rörlighet och ser gärna att våra medarbetare utvecklas och växer inom organisationen.
Vad du kan förvänta dig av tjänsten
I rollen som Logistikansvarig är du en central del av den dagliga driften i varuhuset. Större delen av din arbetstid ute i butiken där verksamheten händer. Du arbetar praktiskt i driften tillsammans med teamet och är en synlig och närvarande ledare i vardagen.
Du ansvarar för att varuflödet fungerar effektivt från varumottagning hela vägen ut på hyllan. Det innebär att du själv är delaktig i att ta emot leveranser, plocka varor, fylla på hyllor, fronta, skapa struktur och säkerställa att varuhuset är välfyllt, säljande och i ordning. Du hjälper även kunder vid behov och bidrar aktivt till kundupplevelsen på golvet.
Rollen kräver att du trivs med ett högt tempo och fysiskt arbete, samtidigt som du har förmågan att planera, prioritera och leda det dagliga arbetet framåt. Du fördelar arbetsuppgifter vid leveranser och inventeringar, följer upp lagersaldon och säkerställer att rutiner, arbetsmiljö och teknisk utrustning fungerar som de ska - allt med ett tydligt fokus på den operativa driften.
Du arbetar nära övriga avdelningar och är med och driver varuhuset framåt varje dag. Tjänsten passar dig som vill kombinera ansvar och ledarskap med ett aktivt och närvarande arbete ute i butik.
Du är en del av varuhusets ledningsgrupp och rapporterar direkt till Varuhuschefen.
Vad vi förväntar oss av dig
Vi söker dig som har ett starkt servicetänk och förstår vikten av ett välfungerande logistikflöde för att skapa ett effektivt och kundvänligt varuhus. Du är analytisk, ansvarstagande och trivs med att arbeta praktiskt när det behövs. Samarbete är en självklarhet för dig, och du tror på styrkan i att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.
Du har flera års erfarenhet från detaljhandeln, gärna 2-3 år eller mer, och har tidigare arbetat med logistik- och lagerrelaterade frågor. Du har god datorvana och är trygg i att arbeta med planering, uppföljning och förbättringsarbete. För att trivas i rollen ser vi att du är lösningsorienterad, gillar utmaningar och har ett naturligt driv att leda projekt framåt.
Om rekryteringsprocessen
För att säkerställa hög kvalitet på vår rekryteringsprocess genomför vi referenstagning, kreditupplysning och bakgrundskontroller.
Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller e-post. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.
