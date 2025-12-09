Logistikadministratör
OIO Väst AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2025-12-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg inom logistik och affärsstöd i en roll där du verkligen gör skillnad i det dagliga flödet? Vi söker en noggrann och serviceinriktad Logistikadministratör, perfekt för dig som är nyexaminerad inom logistik eller har arbetat något år inom supply chain och söker en ny utmaning. Här får du arbeta nära verksamhetens operativa flöden och bidra till att leveranser, planering och uppföljning fungerar smidigt från dag till dag.
Om rollenSom Logistikadministratör arbetar du med att stötta den operativa logistiken och säkerställa att bolagets dagliga processer flyter på utan avbrott. Rollen är administrativ och koordinerande, med tydliga prioriteringar som hjälper dig att skapa struktur i ett flöde med högt tempo.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att se till att utlastningen flyter på och att inga backloggar byggs upp. Du ser också till att fakturering sker i enlighet med genomfört arbete samt sköter frågor om reklamationshantering. Du kommer även att boka vissa transporter, följa upp avvikelser och arbeta i interna system för att säkerställa att all information är korrekt och aktuell.
Du fungerar som en extra resurs i teamet och stöttar anläggningen där det behövs, vilket ger dig en god inblick i samtliga processer och rutiner inom logistiken. Rollen passar dig som gillar variation, ansvar och att vara nära händelsernas centrum i det dagliga logistikarbetet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa att utlastning och backlogg är i fas
Säkerställa att dag- och veckotransporter är planerade
Fakturering och löpande administrativa uppgifter
Hantering av reklamationer och uppföljning
Bokning av transporter inom utvalda områden
Löpande kontakt med interna funktioner och externa parter
Registervård i CRM
Vi söker dig somÄr nyexaminerad från kandidat- eller masterprogram inom logistik, industriell ekonomi eller motsvarande. Du kan även ha en YH-utbildning och något års praktisk erfarenhet.
Trivs i en koordinerande och administrativ roll med många kontaktytor.
Är trygg i att prioritera när tempot är högt och flera uppgifter sker parallellt.
Är van att arbeta i Excel och har tidigare erfarenhet av något CRM-system.
Har öga för detaljer, arbetar noggrant och tar ansvar för att leveranser blir rätt.
Tycker om att arbeta strukturerat och gillar att skapa ordning och flyt i processer.
Du passar extra bra i rollen om du är nyfiken, självgående och tycker att det är roligt att arbeta i en dynamisk miljö där varje dag bjuder på nya situationer att lösa.
Om anställningenTjänsten är ett konsultuppdrag på minst 12 månader, med möjlighet till förlängning förutsatt att båda parter är nöjda med samarbetet. Du blir en del av en verksamhet där logistik och flödesstyrning står i centrum, och du kommer att arbeta nära både kollegor inom produktion, planering och affärsstöd.
Här får du möjlighet att lära dig mycket, utvecklas snabbt och bygga en stabil grund för din fortsatta karriär inom supply chain och logistik.
Omfattning: Heltid, kontorstider 07:00-16:00 - du förväntas vara på plats varje dag
Start: Januari 2026
Placering: Göteborg
Kontaktperson: Dino Segetalo
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9636436