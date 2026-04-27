Logistik- och inköpschef till Mastec Precision
Den här rekryteringen görs av Addpeople. Lyssna på Addpeoples podcast där vi på Mastec Precision berättar mer om oss och vem vi söker här: https://open.spotify.com/episode/3Y2ozmRkDtcsHqq5vFBppJ?si=a5BDQpjCShmjwssLibq-oQ
Därför är du viktig
Mastec Precision är ytterligare ett bolag inom Mastec-koncernen som befinner sig i en stark fas av organisk tillväxt. Här utvecklas och tillverkas högteknologiska komponenter inom bland annat rymd, medicinteknik och försvarsindustri.
För att ta nästa steg i utvecklingen vill Johan Carlsson, platschef på Mastec Precision, stärka sin organisation med en logistik- och inköpschef. Här får du ansvaret för hela försörjningskedjan - navet i verksamheten och en viktig faktor för fortsatt tillväxt.
I Addpeoples podd berättar Johan mer om bakgrunden till rollen, de utmaningar som finns och varför den här positionen blir så viktig framåt. Här får du möjlighet att vara med och skapa struktur och sätta riktning i ett bolag med mycket ljus framtid!
Det här är Mastec Precision
Mastec AB är en privatägd industrikoncern med ett flertal anläggningar i södra Sverige och Polen. Mastec agerar som underleverantör i större industriprojekt - från idé och produktutveckling till serietillverkning. Vi erbjuder skärande bearbetning i metall och plast, avancerad svetsning och bockning av plåt, men även ytbehandling.
Mastec-koncernen har cirka 300 anställda och omsätter cirka 800 Mkr. Efter en tid av omstrukturering av koncernen är vi nu inne i en ny spännande tillväxtfas.
Mastec Precision erbjuder skärande bearbetning med hög automations- och standardiseringsgrad. Med hjälp av modern maskinpark finns en optimerad tillverkning som kan framställa komplexa strukturer med optimal precision.
Mastec Precision tillverkar artiklar i metall och plast, oftast med höga krav på dokumentation och spårbarhet, och är vana vid att leverera gentemot kravställande branscher såsom försvar och medicinteknik. Bolaget omsätter strax över 110 miljoner och består av cirka 60 medarbetare.
Fokus i din roll
Som logistik- och inköpschef ansvarar du för att få hela försörjningskedjan att fungera som en sammanhängande helhet. Du säkerställer att inköp, planering och logistik är samordnade och bidrar till en effektiv och affärsmässig leverans - både i det dagliga arbetet och i ett längre perspektiv.
Du leder ett team om fem personer inom inköp, planering och logistik, där du skapar tydlighet, struktur och tillsammans utvecklar arbetssätt som stärker verksamheten. En central del i rollen är det nära samarbetet med produktionen, där ni säkerställer att rätt material finns på plats, att planeringen är hållbar och att logistiken fungerar - allt för att skapa ett stabilt och effektivt flöde genom hela verksamheten.
Du är en aktiv del av ledningsgruppen och bidrar till bolagets strategiska utveckling. I rollen arbetar du nära både leverantörer och kunder, med mandat att påverka allt från kostnadsbild och leveransprecision till hur affären och projekten drivs framåt. Att arbeta proaktivt med riskhantering, omvärldsbevakning och att säkerställa en stabil leveransförmåga är en naturlig del av ditt uppdrag.
Om vi får önska
Vi vet inte vem du är - än, men vi har en god idé om vad du har med dig sedan tidigare:
Relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis teknik, logistik eller ekonomi, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Arbetslivserfarenhet inom supply chain, som logistik, planering och inköp
Erfarenhet av förbättringsarbete och förändringsledning
Systemvana och erfarenhet av utveckling av effektiva processer
Intresse av ekonomiska analyser och uppföljning.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Är det rätt plats för dig?
För oss är det viktigt att du har ett naturligt affärsfokus, en stark känsla för kvalitet och vet hur viktiga stabila flöden är för både lönsamhet och kundnöjdhet. Du ser långsiktiga samarbeten som en nyckel till framgång, där nära relationer med leverantörer och ett proaktivt arbete i försörjningskedjan skapar förutsättningar för effektiva leveranser och ännu starkare kundrelationer
Som person är du prestigelös, strukturerad och drivs av att skapa ordning, effektivitet och resultat. Du är en närvarande och nyfiken ledare som vill vara med där det händer - det här är inte ett förvaltande uppdrag, utan du måste vilja vara med och utveckla, förbättra och bygga för framtiden.
Känns det här som en spännande roll för dig? Då ser vi gärna fram emot din ansökan!
Bra att veta
Tillsvidareanställning.
Placeringsort Ulricehamn.
Du rapporterar till platschef.
Visa ditt intresse senast den 15 maj, urval kan komma att ske löpande.
Har du frågor? Kontakta Anette Beckman, 072-500 30 23, eller Elina Terne, 073-039 70 04. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb.
523 90 ULRICEHAMN
