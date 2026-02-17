Logistik- och inköpschef till Mastec
2026-02-17
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
Den här rekryteringen görs av Addpeople. Lyssna på Addpeoples podcast där vi på Mastec Components berättar mer om oss och vem vi söker här: https://open.spotify.com/episode/7scyeLWkOJ70028IAvfteV?si=RYhkQ79-TXyW_O56hQLlzw
Därför är du viktig
Mastec Components är inne i en stark fas av organisk tillväxt, där målmedvetet arbete och tydligt fokus har gett resultat. Till följd av detta söker vi nu en logistik- och inköpschef som vill ta ett helhetsgrepp om hela försörjningskedjan. Det här är en roll för dig som vill kliva in i ett bolag med högt tempo, tydlig riktning och stort förtroende för din kompetens.
Addpeople har varit på plats i Dalstorp, där platschef Senad visade upp produktionen. Intrycket? Ett modernt bolag med tydlig teknikprofil - och framför allt: engagerade och kunniga medarbetare som vill framåt. Lyssna på Addpeoples podd med Senad där han delar mer om både nuläge och framtidsplaner för Mastec Components!
Det här är Mastec Components
Mastec AB är en privatägd industrikoncern med ett flertal anläggningar i södra Sverige och Polen. Mastec agerar som underleverantör i större industriprojekt - från idé och produktutveckling till serietillverkning. Vi erbjuder skärande bearbetning i metall och plast, avancerad svetsning och bockning av plåt, men även ytbehandling. Mastec-koncernen har cirka 300 anställda och omsätter cirka 800 Mkr. Efter en tid av omstrukturering av koncernen är vi nu inne i en ny spännande tillväxtfas.
Mastec Components i Dalstorp har lång erfarenhet av tunnplåtsbearbetning i form av laserskärning, bockning och bearbetning, tillsammans med svetsning och montering. Bolaget omsätter strax över 100 miljoner och består av cirka 60 medarbetare.
Fokus i din roll
Som logistik- och inköpschef har du det övergripande ansvaret för hela flödet inklusive planering - både strategiskt såväl som operativt. Du leder ett team på fyra personer och har ett tydligt uppdrag, att ta ett helhetsgrepp, utveckla arbetssätt och bygga en struktur som håller för framtiden. Allt med målet att stärka och effektivisera försörjningskedjan i organisationen.
Det handlar om att bredda perspektivet, utmana det befintliga och skapa smartare, mer effektiva processer. Du arbetar nära både kund och leverantör, och har mandat att påverka allt från kostnadsbild och leveransprecision till hur vi driver våra projekt affärsmässigt framåt.
Här får du vara en del av helheten - och samtidigt vara den som driver den!
Om vi får önska
Vi vet inte vem du är - än, men vi har en god idé om vad du har med dig sedan tidigare:
En relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis teknik, logistik eller ekonomi, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Din arbetslivserfarenhet är inom supply chain såsom logistik, planering och inköp.
Arbetat med förbättringsarbete och förändringsledning.
Erfarenhet från att ha varit ledare är viktigt för oss, men saknar du det och i övrigt matchar vår profil så tittar vi självklart på din potential.
Systemvana och erfarenhet av utveckling av effektiva processer.
Du har ett intresse av ekonomiska analyser och uppföljning.
Engelska och svenska i både tal och skrift.
Är det rätt plats för dig?
Du är en närvarande och nyfiken ledare som gillar att vara med där det händer - och som gärna påverkar, utmanar och driver arbetet framåt. Du har modet att testa nya vägar, ifrågasätta invanda arbetssätt och vara en aktiv röst i ledningsgruppen. Samtidigt är du prestigelös och ödmjuk, och vet att starka resultat bygger på samarbete.
Du har ett naturligt affärsfokus, en stark känsla för kvalitet och vet hur viktiga stabila flöden är för både lönsamhet och kundnöjdhet. Du ser långsiktiga samarbeten som en nyckel till framgång - där nära relationer med leverantörer och ett proaktivt arbete i försörjningskedjan skapar förutsättningar för effektiva leveranser och ännu starkare kundrelationer.
Känns det här som en spännande roll för dig? Då ser vi gärna fram emot din ansökan!
Bra att veta
Tillsvidareanställning
Placeringsort Dalstorp
Du rapporterar till platschef
Visa ditt intresse snarast, urval sker löpande
Har du frågor? Kontakta Anette Beckman, 072-500 30 23, eller Elina Terne, 073-039 70 04.
