logistik projektplanerare Siemens Energy
Randstad AB / Logistikjobb / Norrköping
2026-01-19
Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Redo för nästa steg? Bli logistisk projektplanerare på Siemens Energy i Finspång! Just nu söker Randstad en engagerad och erfaren logistisk projektplanerare. Denna roll kräver ett engagemang för att leverera högkvalitativa projektlösningar och driva projektets framgång. Som logistikprojektledare kommer du att utveckla och hantera projektplaner och scheman, genomföra materialflödesanalyser och säkerställa aktuella uppdateringar av framstegen. Du kommer att använda SAP, Primavera P6 och Qlik för projektplanering och dataanalys. I din roll kommer du att samarbeta med tvärfunktionella team för att säkerställa att projektets milstolpar uppnås. Dina ansvarsområden kommer också att inkludera att analysera projektdata för att identifiera trender och förbättringsområden, säkerställa efterlevnad av projektstandarder och regler, hantera avvikelser och övervaka materialflödet för varje gränssnitt. Dessutom kommer du att vara involverad i resursplanering för projekt, med fokus på genomförande och löpande personalbehov.
Oavsett om du är nyutexaminerad eller en erfaren yrkesperson värdesätter vi särskilda kompetenser inom projektplanering och schemaläggning som kan komplettera teamet. Du kommer att hantera flera projekt samtidigt, så stark prioriteringsförmåga och förmågan att skapa dina egna förutsättningar för framgång är avgörande. Vi söker en analytisk, strukturerad och proaktiv person som kan balansera kundfokus med interna projektmål. Tjänsten innebär också att vara involverad i resursplanering för projekt, med fokus på genomförande och löpande personalbehov.
Tjänsten är en visstidsanställning med chans till förlängning/övertag. Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Manager Sara Folkesson
Ansvarsområden
Du kommer att utveckla och hantera projektplaner och scheman, genomföra materialflödesanalyser och säkerställa aktuella uppdateringar av framstegen
Samarbete med tvärfunktionella team för att säkerställa att projektets milstolpar uppnås
Ansvarsområden kommer också att inkludera att analysera projektdata för att identifiera trender och förbättringsområden, säkerställa efterlevnad av projektstandarder och regler, hantera avvikelser och övervaka materialflödet för varje gränssnitt
Du kommer att vara involverad i resursplanering för projekt, med fokus på genomförande och löpande personalbehovKvalifikationer
Vi ser att du har en gedigen bakgrund inom projektplanering, schemaläggning och logistikhantering, med kunskaper i SAP, Primavera och Qlik
Vi söker dig med en magister- eller kandidatexamen i planering, projektledning, ett relaterat område, samt omfattande erfarenhet av projektplanering
Du ska ha stor prioriteringsförmåga och förmågan att skapa dina egna förutsättningar för framgång är avgörande
Vi ser att du är analytisk, strukturerad och proaktiv person som kan balansera kundfokus med interna projektmål
Utmärkta kommunikationsförmågor är avgörande, eftersom du kommer att interagera med människor på olika nivåer både internt och externt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntlig och skriftligtOm företaget
