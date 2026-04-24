Logistik Process Administratör till BSH Nykvarn
Vi söker efter en Logistik Process Administratör till BSH! BSH är en internationell koncern med kontor i Nykvarn, strax utanför Södertälje. Med märken som Bosch, Siemens, Neff och Gaggenau är de innovationsledaren inom hushållsapparater.
Här välkomnas du in i ett innovativt och progressivt företag som värnar om sina anställda.
Om rollen som Logistik Process Administratör
I rollen som Logistik Process Administratör kommer du primärt att jobba med inkommande ärenden från företagets nordiska kunder. Du kommer ha daglig kontakt med lager och åkerier, och ansvara för att hantera fakturering och reklamationer från ax till limpa.
Rollen innebär nära samarbete med kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga avdelningar på företaget, och du kommer vara den med stenkoll på arbetsprocesser och rutiner för företagets inkommande fakturor och returhantering.
Det här är en spännande och roll för dig som vill lära dig mer om logistikprocesser och administration och ta nästa steg i karriären! Det är en kundorienterad och administrativ roll där du agerar stöd och support både BSHs avdelningar internt och kunder externt.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Behandla logistikrelaterade reklamationer som härrör skadat och fellevererat gods
Kommunikation med lager och åkerier gällande bland annat leveranser och reklamationer
Hantering av fordringar via telefon, post eller andra kanaler
Fakturering, returhantering
Följa upp och undersöka returer via kontakt med logistikavdelningen, lagret, transportföretag och andra partners
Ditt team
Du kommer ingå i ett härligt och drivet team på 5 personer. Här värderar man samarbete - man hjälps åt och har kul tillsammans!Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som Logistik Process Administratör tror vi att du har:
Gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God systemvana
Goda kunskaper i MS Office, framför allt i Excel
Erfarenhet av att ha arbetat med liknande arbetsuppgifter är meriterande
Kunskaper i SAP är meriterande
Kunskaper i finska, både tal och skrift, är starkt meriterande
Vem vi tror att du är
Vi tror att du som läser denna annons är en problemlösare av allra högsta rang! Du motiveras av nya utmaningar och gör alltid det lilla extra för att leverera de bästa lösningarna.
Vi tror även att du är ansvarsfull och noggrann i ditt arbetssätt, och låter inga arbetsuppgifter falla mellan stolarna. Vidare tror vi att du är en social, kommunikativ och initiativtagande person som trivs att jobba i tätt samarbete med kollegor och samarbetspartners.
Tjänsten
Ett konsultuppdrag via the Place pga frånvaro med start omgående för att täcka upp under sommaren. Ev möjlighet till förlängning. Heltid (39,5 tim/v), 165 tim i månaden. Arbetstid mån - tors 8:00-17:00, fre 8:00-15:15. Du arbetar på kontoret i Nykvarn, strax utanför Södertälje. Dit det är enklast att ta sig till med bil då det är begränsat med kollektivtrafik. Din upplärning kommer vara på plats, efter det finns möjligheten att jobba hemifrån 2 dagar i veckan.
Om BSH
Välkommen till innovationsledaren inom hushållsapparater, välkommen till vårt team! BSH Home Appliances AB ingår i BSH Home Appliances Group. Med våra produkter med märken som Bosch, Siemens, Neff och Gaggenau, samt våra regionala och lokala märken, gör vi livet enklare. Vi är en internationell koncern med en årsomsättning på runt 13.9 miljarder euro under 2020 och mer än 60 000 anställda. Vi inspirerar genom intelligent teknik, utmärkt design, energisnåla produkter samt en god arbetsmiljö. Ta ett steg vidare i din karriär - tänk framåt med oss!
Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid.
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7614659-1966372".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758)
155 35 NYKVARN
