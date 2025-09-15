Logistics Manager till Chemtronica AB - Sollentuna
Hero AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hero AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Logistics Manager till Chemtronica AB - Sollentuna
Är du en driven ledare med passion för logistik, effektivisering och personalutveckling? Chemtronica AB, marknadsledande inom avancerad kemikaliedistribution, söker nu en Logistics Manager till vårt team i Sollentuna!
Om rollenSom Logistics Manager har du ett övergripande ansvar för hela logistikflödet hos Chemtronica AB. Du säkerställer att rätt produkter levereras till rätt plats, i rätt tid, med rätt kvalitet - och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Du organiserar och övervakar lagring och distribution, driver förbättringsprojekt och skapar rutiner för att optimera logistiken i hela organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Strategisk planering och ledning av logistik, lager och kundservice.
Implementera och säkerställa "best practice" inom logistik, processer och policies för ökad operativ och finansiell prestanda.
Säkerställa att leverantörer och transportbolag följer företagets riktlinjer.
Hantera uppkomna problem och frågor från kunder och interna avdelningar.
Nå uppsatta mål för kostnader, produktivitet, noggrannhet och leveranstider.
Kommunicera och samarbeta med företagets huvudleverantörer.
Initiera och driva förbättringsarbete för ett smidigt logistiskt flöde.
Hålla dig uppdaterad om affärsklimat och marknadsförändringar.
Personalansvar:
Leda, coacha och utveckla ett högpresterande team med tydliga mål och löpande förbättringsarbete.
Säkerställa att alla i teamet arbetar enligt företagets riktlinjer för hälsa, säkerhet och miljö.
Stötta och samarbeta med HR kring frågor och klagomål från medarbetare.
Rapportera uppnådda mål och identifiera nödvändiga åtgärder.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet som Logistics Manager.
Framgångsrik erfarenhet av distribution och logistikledning.
Gedigen förmåga att leda och utveckla personal.
Utmärkta analytiska, problemlösande och organisatoriska egenskaper.
Självständighet och förmåga att hantera flera parallella projekt.
Kommersiell och finansiell förståelse, samt insikt i påverkan av logistikrelaterade misslyckanden.
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift.
God verbal kommunikation på kinesiska.
Om tjänsten Arbetstid: Måndag-fredag, kl. 08:30-17:00. Tjänsten är på plats i Sollentuna.
Placeringsort: Sollentuna, Stockholm.
Ansök redan idag och bli en nyckelspelare i Chemtronicas fortsatta framgång och utveckling! Läs mer om oss på www.chemtronica.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hero AB
(org.nr 556797-2533), http://www.hero.se Arbetsplats
Hero Jobbnummer
9509789