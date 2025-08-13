Logistic Developer
Skånemejerier är det ledande mejeriföretaget i södra Sverige, en utmanare nationellt och dessutom en del av världens största mejerikoncern Lactalis.
Vägledda av ambition, engagemang och enkelhet arbetar alla våra medarbetare mot samma mål - att utveckla och producera riktigt bra mat som både smakar och gör gott. Vår vision är att bli Sveriges mest hållbara mejeri, och då handlar det inte bara om att erbjuda produkter som är bra för både människa och miljö, utan också om att vara en hållbar arbetsplats. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, växa och påverka vår gemensamma väg framåt.
Huvudsakliga arbetsuppgifterDu kommer att arbeta med att utveckla transportflödet av mjölk från våra 275 gårdar till våra tre mejerier. Du kommer även arbeta med analys av transportdata vilket innebär att du gör underlag för kalkyler och ersättning till våra externa åkerier som vi samarbetar med. Även avstämning av mjölkvolymer som hämtas från gård och lämnas till våra mejerier samt vara behjälplig vid avräkningen av inköpt mjölk från mjölkleverantörerna ingår i arbetsuppgifterna.
Tjänsten innebär telefonberedskap utanför ordinarie arbetstid som delas mellan dig och dina kollegor inom avdelningen.
Vem söker vi? Vi söker dig som är analytisk, gillar att arbeta med siffror med mycket goda kunskaper i Excel. Du gillar att ha många bollar i luften och är lösningsfokuserad. Du är ordningsam och stimuleras av att ta egna initiativ.
Du kommer att ingå i en liten avdelning med 12 personer vilket innebär att det är viktigt att du är en teamspelare varav det är viktigt att hela gruppen hjälps åt och strävar mot gemensamma mål.
Det är meriterande om du tidigare arbetat inom logistikbranschen och/eller har någon form av logistikutbildning på högskolenivå.
Svenska och engelska är ett krav i tal och skrift.
Våra värdeordSkånemejeriers arbete grundar sig i ledorden engagemang, ambition och enkelhet. Vi strävar efter gemensamma och individuella prestationer som utvecklar både företaget och människor. Vi agerar som entreprenörer, är ansvarstagande och lojala och vi är tillgängliga, prestigelösa, öppna och pragmatiska.
Vad erbjuder företaget dig? Skånemejerier är en del av Lactalis Group som har produktion i ett femtiotal länder på fyra kontinenter. Det ger våra medarbetare tillgång till en stor bredd av kompetensutveckling och möjligheten att bygga internationella kontaktnätverk. Bredden i vår verksamhet gör också att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter inom allt från produktion till ekonomi och marknadsföring, på både lokal och internationell nivå.
Information och ansökanVid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Bengt Rosberg via mail; bengt.rosberg@skanemejerier.se
.
Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Therese Gehander Hammarlund HR via mail, therese.gehander@skanemejerier.se
Har du frågor till vår fackliga representant, kontakta vår facklig representant Lotta Bjurstål via mail; lotta.bjurstål@skanemejerier.se
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Vi ber dig därför att ansöka så snart som möjligt dock senast 31 augusti 2025.
På Skånemejerier arbetar vi för en säker, god och drogfri arbetsmiljö. Externa slutkandidater till tjänsten kommer därför att bli ombedda att presentera ett utdrag ur belastningsregistret, genomföra ett drogtest samt i förekommande fall erbjudas hälsoundersökning på vår Företagshälsovård. Som en del i vårt förebyggande arbete så genomför vi kontinuerligt slumpvisa alkohol och drogtester.
