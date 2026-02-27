Ljusdesigner
Proton Lighting AB, med varumärkena Exaktor och Exlite, ligger i framkant av modern belysning.
Vi utvecklar lösningar som gör miljöer både smartare, tryggare och mer inspirerande - och vår tillväxt i Sverige och Finland drivs av ny teknik, innovation och stort kundfokus. Som en del av den familjeägda Proton Group värdesätter vi hållbarhet, kreativitet och människor som vill göra skillnad.
Nu söker vi en nyfiken och kreativ ljusdesigner som vill vara med och forma framtidens belysningsmiljöer.
I rollen får du:
• Ta fram ljusberäkningar, kalkyler och offerter som lyfter kundernas projekt
• Stötta försäljning, installatörer och kunder med din kompetens
• Skapa ljusmiljöer som kombinerar trivsel, teknik och energieffektivitet
• Bygga relationer och bidra till nya affärsmöjligheter
• Följa upp projekt och vara proaktiv i kunddialogen
Tjänsten är en tillsvidareanställning i Värnamo eller Jönköping, med regelbunden närvaro i Värnamo.
Vi tror att du:
• Har utbildning och gärna erfarenhet inom ljusdesign
• Kan Dialux EVO och har god teknisk förståelse för belysning
• Har lätt för att samarbeta - och trivs lika bra i eget ansvar
• Kommunicerar tydligt på både svenska och engelska
Ansök senast 18 mars! Löpande urval sker - sök så snart du kan.
Frågor om tjänsten: Katarina Rebo, Chef Kundsupport: 0370-69 07 01
Frågor om processen: Mari Lundqvist, HR chef, 0370-65 62 05
Vi ser fram emot din ansökan!
