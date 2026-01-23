Ljungbacken söker sommarvikarier
2026-01-23
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Ljungbacken tar emot pojkar i åldrarna 16 till 20 år. Institutionen ligger i Uddevalla. Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Nu söker Ljungbacken efter sommarvikarier. När du arbetar som behandlingspedagog hos oss ansvarar du och dina kollegor från olika yrkesprofessioner för att de ungdomar som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Du jobbar med omvårdnads- och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. I arbetet förväntas du vara fysiskt aktiv och delta i hälsofrämjande aktiviteter men du medverkar också till att vardagen för ungdomarna flyter på med sedvanliga sysslor i hemmet. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete. I arbetsuppgifterna förekommer tunga lyft och du behöver arbeta med hög risk- och säkerhetsmedvetenhet. Detta är ett arbete för dig som orkar stå kvar, som skapar trygghet och säkerhet i ungdomarnas ofta mycket svåra livssituation.
SiS erbjuder sommarvikarier som arbetar heltid i klientnära arbete semesterbonus. Bonusen erhålls först efter fyra genomförda veckor och utgår därefter för varje fullgjord vecka inom institutionens semesterperiod med 2500 kr/vecka.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en positiv människosyn och din drivkraft är att arbeta med ungdomar. Som person relaterar du till människor på ett lyhört och smidigt sätt, samtidigt som du kan sätta gränser och följa fattade beslut. Du samarbetar bra med dina kollegor och är trygg, stabil och har förmåga att bibehålla ett professionellt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Du ska även ha:
• Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.*
• God svenska i tal och skrift
• Körkort B
Det är meriterande med erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation, tex inom psykiatri, HVB-verksamhet, missbruksvård, kriminalvård eller vård- och omsorg. Det är meriterande med kunskap och erfarenhet av NPF-diagnoser.
• Undantag från kravet på lägst tvåårig eftergymnasial utbildning kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468). I detta fall gäller istället godkänd gymnasieutbildning, vilket innebär godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, matematik 1, engelska 5 samt gymnasiearbete/projektarbete. Alternativt om du har en äldre godkänd gymnasieutbildning. Om din utbildning inte genomfördes i Sverige ska den vara validerad av Universitets- och högskolerådet (UHR).
Anställning
Arbetstiden är enligt schema dag, kväll och helg alternativt vaken nattjänstgöring på vardagar och helger.
Tjänsterna är tidsbegränsade vikariat på heltid och möjlighet till timvikariat både före och efter semesterperioden finns. Vi använder oss av bemanningssystemet Netwic där du som timanställd registrerar när du är tillgänglig för arbetspass. Urval och intervjuer sker löpande.
Som anställd inom staten har du många förmåner, läs om dem här: Förmåner som statligt anställd - SiS - Statens institutionsstyrelse
För att vi ska kunna bedöma din ansökan korrekt behöver du bifoga relevanta utbildningsunderlag.
Som sommarvikarie kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning på tre dagar. Denna introduktionsutbildning måste du kunna medverka på för att tjänstgöra hos oss.
Fackliga företrädare:
Stefan Eriksson, OFR/s: 072-553 61 31
Henrik Isgren, Saco-s: 010-453 56 26
Shadi Shiek Khalil, Seko: 010-453 23 41
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning

Månadslön.
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
