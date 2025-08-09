Livsmedelsmedarbetare
Ostkaksbageriet i Vrigstad AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Sävsjö Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Sävsjö
2025-08-09
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ostkaksbageriet i Vrigstad AB i Sävsjö
Vi söker dig som vill lära dig ett riktigt småländskt mathantverk och ansvara för beredningen av vår ostkaketillverkning.
På anläggningen i Vrigstad är vi ca 4 personer i vår tillverkning och vi söker just nu en ny medarbetare till vårt team.
Vad innebär jobbet?
Som ansvarig för beredningen och smeten arbetar du mestadels självständigt men har kollegor runt omkring dig på andra avdelningar.
I arbetet ansvarar du för beredning av ostkakesmeten samt förberedelser av ingredienser - ett arbete som kräver att du är noggrann, metodisk och ansvarsfull. Arbetet är fysiskt krävande och innebär tunga lyft.
Även om du arbetar själv i beredningen är din samarbetsförmåga viktig då vi är en liten produktion där alla måste hjälpas åt och man behöver stötta in på andra avdelningar vissa dagar.
Vem är du?
Vi hoppas att du gillar ostkaka lika mycket som vi och att du brinner för mathantverk och den småländska matkulturen!
Utöver det tror vi att du har minst gymnasiekompetens eller annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig. Meriterade är om du har erfarenhet från livsmedelsbranschen.
Som person är du positiv, noggrann, metodisk, ansvarsfull och tycker om att arbeta självständigt samt att vara en del av ett mindre team.
Du ska ha fyllt 18 år och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter främst din samarbetsförmåga och förmåga till eget driv och vilja att lära dig.
Hur ansöker jag?
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till Stina Selander på stina@ello.se
senast 2024-08-29. Vi går igenom ansökningar löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till oss!
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
E-post: stina@ello.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Vrigstad Ostkaka". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ostkaksbageriet i Vrigstad AB
(org.nr 556212-3892)
Mejerigatan 4 B (visa karta
)
576 96 VRIGSTAD Kontakt
Stina Selander stina@ello.se 0768543478 Jobbnummer
9451384