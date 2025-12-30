Livsmedelsarbetare Falkenberg
Vår kund är verksam inom livsmedel, man är ledande och har produkter av hög kvalitet.
Vad erbjuder rollen?
Som en del av produktionen kommer du tillsammans med kollegor i ett team att ansvara för produktion. Arbetsuppgifter kopplat till det ansvaret innefattar- Styra maskinerna så att de jobbar med kvalitet- Påfyllning av material så att maskinerna kan köra större delen av arbetspasset- Packning av producerat material- Övriga uppgifter såsom att hålla en ren och fin arbetsplats
Vem är du?
Vi söker dig som är van vid att jobba fysiskt, tycker om känslan av att vara en del av en grupp som jobbar mot gemensamma mål men du tar också eget ansvar. Du ser dig själv som flexibel och strävar efter att uppnå de mål som är uppsatta. Utöver detta har du en god arbetsmoral, samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Om du har en utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet inom livsmedelsindustri är det mycket meriterande, men inget krav.
Vi tror att man kan komma långt med vilja att lära sig, därför är personliga egenskaper det absolut viktigaste.
Är detta din perfekta match?
Om du tycker att detta passar in på dig så har du möjligheten att bli en del av en familjär arbetsplats med högt i tak och schyssta villkor. På arbetsplatsen finns också möjlighet till utveckling inom företaget.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 2026-01-13. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ebba på ebba.bremberg@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget. Möjlighet till anställning hos kundföretaget finns.
