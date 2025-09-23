Linux-tekniker
2025-09-23
Linuxtekniker till Stockholm och Linköping
Din roll:
I rollen som LINUX tekniker och dess plattform kommer du vara en viktig person i teamet som ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av tekniska tjänster till vår kunds verksamhet. I uppdraget ingår att säkra tillgängligheten till system och digitala tjänster vilket ställer höga krav på både säkerhet, stabilitet och noggrannhet i arbetet vi utför. Du kommer även ha en central roll i leverans och supportflödet av IT-tjänsterna.
Exempel på det vi arbetar med:
Standardisera, effektivisera och automatisera arbetssätt och system.
Delta i projekt kopplat till teknikplattformen.
Vara en del i drifts och support teamet, utföra felsökning och installationer.
Patchhantering och uppgradering av servermiljön.
Säkerställa efterlevnad av gällande säkerhetskrav.
Aktivt delta i teknikförbättringsarbete.
Säkerhet och säkerhetsmedvetenhet är en del av ditt DNA, vilket gör att du kommer passa in väl hos vår kund, då det genomsyrar i stort sett allt de gör. Att hjälpa till att skapa förutsättningar för att hålla hemligheter hemliga samtidigt som det ska finnas möjlighet att samarbeta och sam-utveckla effektivt med personer på andra sidan jorden är bara några av de utmaningar som du står redo att lösa!Vår kunds arbetsplats som erbjuder dig en spännande och varierad miljö där de tillsammans verkar för att skapa de produkter och tjänster som behövs för att skydda människor och våra samhällen. Du kommer att kunna bidra till detta genom att skapa smartare IT-lösningar som stödjer vår kunds alla verksamhetsområden såsom flyg, sjöfart och landbaserade system.Resor främst inom Sverige ingår i arbetet varför det är önskvärt med B-körkort. Vi letar efter två personer, en med placeringsort Linköping och en med placeringsort Stockholm.Publiceringsdatum2025-09-23Profil
Vi söker dig med teknikintresse och har goda kunskaper inom LINUX området. Gärna erfarenhet från stora driftsmiljöer med flera varianter av operativsystem. Du är en person som är noggrann och serviceinriktad och vill arbeta i team. Vidare är det viktigt att du har en ambition att driva arbetet mot automation och hitta effektivare arbetssätt.
För att trivas i rollen och leva upp till förväntningarna tror vi att du har:
Ett par års erfarenhet inom teknikområdet LINUX med fokus på serverdrift.
Goda kunskaper i vanligt förekommande scriptspråk så som Bash eller Python.
Säkerhetstänk kring automatiserad konfigurationsstyrning.
Stort tekniskt intresse och gillar att arbeta med den senaste tekniken och hänga med i branschens utveckling.
Dokumentation är en viktig del av vårt arbete varför det är ett krav på flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.Som person är du kommunikativ och har intresse att möta och samarbeta med olika typer av människor, såväl internt som externt. Arbetet ställer krav på att du har ett serviceinriktat förhållningssätt. Du är nyfiken och inte rädd för att komma med nya idéer och förbättringsförslag.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet kring Red Hat, SUSE Manager eller liknande verktyg
Erfarenhet av Ansible - Dockers - Kubernetes
Härdning av system
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Bland annat behöver vara svensk medborgare.
Omfattning och Villkor:
Detta är en visstidsanställning på heltid under ca ett år med möjlighet till förlängning hos NXT Interim Stockholm AB.40 h per vecka med placering hos vår kund i Stockholm, Järfälla eller Linköping.Vi tillämpar kollektivavtal.
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande.
http://nxtinterim.se/
Annika Svanström annika.svanstrom@nxtinterim.se
