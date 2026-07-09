Linux System Administratör
Infinity IT Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-09
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Vill du arbeta med moderna Linuxmiljöer och bidra till drift, utveckling och automatisering av verksamhetskritiska IT-plattformar?
Vi söker erfarna Linuxtekniker som vill arbeta som konsulter i spännande uppdrag hos våra kunder. Hos oss får du möjlighet att arbeta i tekniskt avancerade miljöer där säkerhet, stabilitet och automation står i fokus.
Om rollen
Som Linuxtekniker arbetar du med drift, förvaltning och vidareutveckling av Linuxbaserade serverplattformar. Du blir en viktig del av ett team som ansvarar för att säkerställa hög tillgänglighet och stabilitet i verksamhetskritiska IT-miljöer.
Uppdragen varierar beroende på kund och kan omfatta allt från daglig drift och support till automatisering, systemförbättringar och deltagande i infrastrukturprojekt. Du får en central roll i att utveckla moderna Linuxmiljöer och bidra till effektiva, säkra och hållbara IT-lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter
Administrera, drifta och vidareutveckla Linuxbaserade servermiljöer.
Installera, konfigurera och uppgradera servrar och tekniska plattformar.
Utföra patchhantering och säkerställa en stabil och säker servermiljö.
Automatisera processer och standardisera arbetssätt med hjälp av skript och konfigurationsverktyg.
Delta i projekt kopplade till infrastruktur och teknikplattformar.
Felsöka och lösa incidenter i nära samarbete med drift- och supportteam.
Säkerställa att plattformar följer gällande säkerhetskrav och tekniska riktlinjer.
Bidra till kontinuerliga förbättringar av drift, automation och tekniska lösningar.
Vi söker dig som
Har minst 2–3 års erfarenhet av Linuxadministration med fokus på serverdrift.
Har erfarenhet av större driftmiljöer eller komplexa IT-infrastrukturer.
Har goda kunskaper i Bash, Python eller andra relevanta scriptspråk.
Har erfarenhet av automation och konfigurationshantering.
Har ett stort intresse för Linux, infrastruktur och modern IT-drift.
Är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i team.
Har ett säkerhetstänk och ett intresse för att utveckla stabila och hållbara IT-miljöer.
Har B-körkort.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet av Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise eller motsvarande Linuxdistributioner.
Erfarenhet av SUSE Manager, Red Hat Satellite eller liknande administrationsverktyg.
Erfarenhet av Ansible, Docker och Kubernetes.
Erfarenhet av systemhärdning och säkerhetsanpassning av Linuxmiljöer.
Erfarenhet av virtualisering, CI/CD eller Infrastructure as Code.
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är det personliga konsultbolaget där människorna står i fokus. Vi bygger långsiktiga relationer med både konsulter och kunder och tror på kvalitet, hållbarhet och ett nära samarbete över tid. Hos oss får du utvecklas i uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner, samtidigt som du blir en del av ett engagerat team där kunskapsdelning, prestigelöshet och utveckling är en självklar del av vardagen.
Känns detta som något för dig? Skicka gärna in din ansökan redan idag – vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8044905-2094320". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity IT Consulting AB
(org.nr 556552-9996), https://www.infinityitc.se
Luxgatan 10 (visa karta
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112 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Infinity IT Consulting Jobbnummer
9998050