Lindströms Bil i Falköping söker en servicetekniker
2025-12-23
Lindströms Bil är ett familjeföretag som finns på 8 orter. Vi värnar om att behålla den familjära känslan. Vi jobbar dagligen utifrån våra värderingar i Toyota Way och Lindström Way. Det är vad vi kallar BRiT - Best Retailer in Town! Vi är sedan mer än 50 år auktoriserade återförsäljare för Toyota och Lexus. Vi har fullserviceanläggningar med bilförsäljning, serviceverkstad och reservdelsförsäljning i Falköping, Skövde, Alingsås, Trollhättan, Borås, Jönköping, Värnamo och Partille. I Skövde finns även auktoriserad serviceverkstad för Lexus.
Lindströms Bil har fyllt 60 år under 2025 - vi lämnar ett fartfyllt år och riktar siktet framåt för ytterligare många år tillsammans!
Vi är på jakt efter en servicetekniker som vill ansluta sig till vårt kompetenta serviceteam i Falköping. Hos oss på Lindströms Bil kommer du få arbeta med ett av bilbranschen främsta varumärken, Toyota, och vår världsledande hybridteknik.
Om jobbet
Som medarbetare hos oss är du en del av ett team som utför alla typer av förekommande arbeten på en serviceverkstad såsom service, reparationer och montering av tillbehör.
Tillsammans arbetar du och dina kollegor för att utveckla avdelningen till den främsta serviceverkstaden i Falköping och det självklara valet för verkstadskunden.
Om dig
Vi förutsätter att du har ett stort intresse för bilar och teknik. Du har fordonsteknisk utbildning i grunden alternativt har du flera års dokumenterad yrkeserfarenhet som fordonstekniker. Har du även kompetens inom diagnostik och felsökning är det mycket meriterande.
För att lyckas i den här rollen hos oss ser vi att du är ansvarsfull, noggrann och kvalitetsmedveten, du drivs av det som i Toyotavärlden kallas "Kaizen" - ständig förbättring - och du är en prestigelös kollega som har förmågan att skapa god stämning och teamwork och som följer våra riktlinjer.
B-körkort och goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftlig, är ett krav.
Du söker jobbet som senast den 18 januari 2026.
Vi erbjuder dig
En familjär arbetsplats med tydlig företagskultur - Lindströms Bil är ett familjeföretag och vi värnar om att behålla den familjära känslan.
Trygghet - Bilbranschen befinner sig i ständig förändring och med Toyota och Lexus som varumärken ger det oss en stark position och trygg framtid.
Utveckling - Genom Toyota & Lexus genomför vi löpande kompetenshöjande utbildningar som utvecklar oss både personligt och professionellt.
Friskvårdsbidrag - Att du ska må bra är en självklarhet för oss, därför erbjuder vi bland annat friskvårdsbidrag.
Din egna förmånsportal - Som anställd hos oss får du tillgång till ett generöst utbud av förmåner genom Benify - marknadens ledande plattform för förmåner och därigenom skapar du ditt alldeles egna förmånspaket utifrån vad som är viktigt för just dig.
Försäkringar och pension - Vi är anslutna till kollektivavtal och du omfattas automatiskt av våra kollektivavtalade försäkringar och pension.
Pensionsrådgivning - Att vara anställd hos oss ska vara en investering för framtiden. Alla våra anställda har möjlighet till personlig pensionsrådgivning.
Ett förmånligt bilägande - Som anställd erbjuder vi dig förmåner som innebär ett enkelt och prisvärt bilägande.
Vi har R-licensR-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett rekommendabelt etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation. Licensmärkets R står för rekommenderat företag.
