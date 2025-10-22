Lindboskolan söker lärare i fritidshem
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök. Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Är du legitimerad lärare i fritidshem som vill arbeta för att alla elever ska få en möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt lära för livet? Då ska du läsa vidare och söka jobbet !
Som anställd i kommunens skolor är du en del av vår vision där utveckling, kreativitet och nytänkande är ledstjärnor i vårt arbete. Vårt mål är att alla elever skal bli sitt bästa jag. Lindboskolan är en av tre F-6 skolor i Hallstahammars tätort. Skolan är inrymd i rustade lokaler och har drygt 450 elever fördelade på tre paralleller. I skolan finns tre fritidshemsavdelningar. Skolans väl tilltagna skolgårdar inbjuder till utomhusaktiviteter och är utrustade med lekmaterial.
Du utför ditt arbete i såväl fritidshemmet som skolan. Tillsammans med dina kollegor bedriver du pedagogisk och meningsfull undervisning som utmanar och stimulerar elever till lärande både inomhus och utomhus. Arbetet som lärare i fritidshem är kreativt, omväxlande och ställer krav på ett lösningsinriktat förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning mot fritidshem. Du är en trygg och stabil person. Du är en förebild för barnen och har hög tilltro till deras kompetens. Som person ser vi att du inspireras av att skapa lärande och utveckling för alla elever. Du har ett nytänkande samt kommer med nya idéer som kan omsättas i praktiken. Utifrån ditt tydliga och medvetna ledarskap och erfarenhet utformar du en öppen och trygg miljö där alla känner sig inkluderade. Du har hög social kompetens och en tydlig vilja att tillsammans med kollegor och ledning utveckla både dig själv och verksamheten som du arbetar i. Du agerar utifrån skolans mål och policy och lägger stor vikt vid kollegial samverkan. Du kommunicerar med kollegor, elever och föräldrar på ett sätt som bygger på goda relationer.
Vill du ha ett av de viktigast och roligaste uppdragen som finns? Kom och skapa glädje och lust att lära tillsammans med oss!
ÖVRIGT
Utdrag ur belastningsregistrest måste uppvisas innan anställning.
Denna tjänst tillsätts efter erforderliga beslut.
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
