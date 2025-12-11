Liminity söker driven IT-rekryterare!
Liminity AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Liminity AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi letar efter en rekryterare som vill mer än att bocka av processer. Hos Liminity har du direkt påverkan på din egen lön - det finns inget tak för den som levererar. Är du driven och gillar att se resultat av ditt arbete? Då kan det här vara rätt ställe.
Din vardag hos oss
Som IT-rekryterare på Liminity är ingen dag den andra lik. Du ansvarar för hela rekryteringsprocessen - från kravprofil till signering. Ditt fokus ligger på att hitta marknadens vassaste talanger.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Search & Headhunting: Du arbetar aktivt med att söka upp och attrahera kandidater via LinkedIn, nätverk och digitala kanaler.
Processansvar: Du driver flera rekryteringsprocesser parallellt och samarbetar tätt med våra säljare och konsultchefer för att matcha rätt konsult mot rätt uppdrag.
Kandidatupplevelse: Du ser till att varje kandidat får ett bemötande i världsklass, oavsett om det leder till anställning eller inte.
Employer Branding: Du är med och utvecklar våra metoder och hur vi syns utåt för att stärka vårt varumärke.
Vem är du?
För att lyckas och trivas i den här rollen tror vi att du är genuint intresserad av människor. Du är kommunikativ, förtroendeingivande och har en naturlig förmåga att bygga relationer snabbt. Du trivs i ett högt tempo och motiveras av att leverera resultat.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet: Minst 1-2 års erfarenhet av rekrytering, gärna inom IT/Tech (från konsultbolag eller inhouse).
Tekniskt intresse: Du har förståelse för olika IT-roller och håller dig uppdaterad om trender - eller så har du viljan att lära dig snabbt.
Driv: Du arbetar självständigt, är lösningsorienterad och trivs med att hantera flera processer samtidigt.
Språk: Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liminity AB
(org.nr 559091-7851), https://liminity.se Kontakt
Joakim Bellander joakim@liminity.se 0730746772 Jobbnummer
9638627