License Manager
2025-09-04
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Introduktion
Infinity IT Consulting AB söker en erfaren License Manager för ett omgående behov hos en av våra partners - ett globalt bolag. Vi är ett konsultföretag som värdesätter både individuell kompetens och laganda, och vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där varje medarbetare kan växa och utvecklas.
I denna roll kommer du att få en central position i att säkerställa korrekt licenshantering, optimera användningen av verktyg och processer samt bidra till effektiviseringar i en internationell miljö.
Om rollen
Som License Manager kommer du att:
•
Hantera licensportföljen (med vissa undantag, t.ex. SAP), inklusive tilldelning, återtagning och bedömning av licensförfrågningar.
•
Säkerställa korrekt licensiering genom regelbundna granskningar och rapportering av användning, förändringar och städaktiviteter.
•
Förbättra processer för licensförfrågningar med hjälp av optimerade arbetsflöden och ServiceNow.
•
Föreslå förbättringar i användningen av licenshanteringsverktyg och policies för att minimera manuellt arbete.
•
Identifiera i god tid när licenser behöver ses över.
•
Delta i arbetet med att flytta licenshantering till Service Desk, där det är fördelaktigt.
•
Medverka i övergången från Microsoft CSP-kontrakt till EA-kontrakt.
Måste ha:
•
Minst fem års erfarenhet som License Manager.
•
Dokumenterad erfarenhet av SNOW, ServiceNow, ITIL och Microsoft.
•
Goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt.
•
Relevant kandidatexamen.
•
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och med hög kvalitet.
•
Van att arbeta i en multikulturell organisation med distribuerade team.
Meriterande:
•
Ytterligare erfarenheter från licenshantering eller relaterade områden.
Färdigheter och kompetenser
Vi söker en person som är:
•
Självgående och initiativrik.
•
Lösningsorienterad och pragmatisk.
•
Strukturerad och kvalitetsmedveten.
•
Trivs i en multikulturell organisation med tvärfunktionella team.
Förmåner
Hos Infinity IT Consulting AB erbjuder vi dig:
•
En stimulerande arbetsmiljö där ditt välbefinnande är en prioritet.
•
Möjligheter till kompetensutveckling och långsiktiga karriärvägar.
•
Ett team präglat av samarbete och laganda, där vi stöttar varandra och växer tillsammans.
Ansökningsprocess
Skicka in ditt CV och personliga brev där du beskriver din erfarenhet och varför du är rätt för rollen.
Detta är ett omgående behov, så vi behandlar ansökningarna löpande och rekommenderar att du ansöker så snart som möjligt. Ersättning
