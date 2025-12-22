LIA-praktik på vår löneavdelning
Om Connecting Stockholm
Som ansvariga för Stockholms tunnelbana driver vi en samhällsbärande verksamhet där säkerhet, tillgänglighet och punktlighet står i centrum. Vi kombinerar erfarenhet och nytänkande för att skapa en tunnelbana som är trygg idag och hållbar för framtiden.
Men vårt uppdrag handlar om mer än trafik - det handlar om människor, ansvar och tillit.
Hos oss är kulturen lika viktig som uppdraget. Vi tror på samarbetets kraft, på relationer som bygger förtroende och på ett ledarskap som präglas av professionalism, hjärta och engagemang.
Vi drivs av utveckling - både av vår verksamhet och våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara med och forma framtidens kollektivtrafik - tillsammans med oss.
Vill du göra LIA-praktik i ett företag som precis har tagit över driften av Stockholms tunnelbana? Vi har betalat ut de första två lönerna och på väg att kalibrera processer, användarguider och interna rutiner. Löneavdelningen består av fem erfarna kollegor som jobbat länge inom tunnelbanan samt lönechef. Vi hanterar ca 3000 löner varje månad och jobbar i systemet HR .Nu vill vi hitta dig som vill lära dig mer om yrket i praktiken. Det kan vara antingen LIA1 eller LIA2 och exakt period kommer vi överens om tillsammans. Det viktigaste för oss är att du är engagerad och vill lära dig och samtidigt bidra i vårt arbete framåt.
För att praktiken ska ge så mycket som möjligt tänker vi att den mesta tiden görs på plats på vårt kontor vid Fridhemsplan, men möjlighet kan finnas att köra hemifrån ett par dagar i veckan.
Vi söker dig som* Studerar en minst 1,5 år lång YH-utbildning inom lön.* Trivs med att ta ansvar och gillar att bidra med ordning och reda. Du bör kunna hantera att det inte finns färdiga manualer till allt - utan tvärtom ser det som en möjlighet för eget lärande att skapa vartefter.
Vi erbjuder* Stöd och handledning av erfarna kollegor* Möjlighet att påverka och skapa struktur i en växande organisation* En intensiv och lärorik praktikperiod där du både får träna på det praktiska hantverket och kan få bidra med utvecklingen av vår funktion.
Hos oss får du en praktikplats där du verkligen blir en del av teamet. Vi tror på lärande genom ansvar och på att bygga strukturer tillsammans. Vill du ha en LIA där du får insyn i en komplex verksamhet och samtidigt möjlighet att påverka - då hoppas vi att du söker!
Så här ansöker duSkicka in ditt CV samt samt svara på ett antal urvalsfrågor kopplade till tjänsten. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Har du frågor om praktikplatsen är du varmt välkommen att höra av dig. Ersättning
