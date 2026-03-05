LIA-praktik inom Machine Learning / AI / Data (Python)
2026-03-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Borås
, Lidköping
, Halmstad
Om praktikplatsen
Vi söker en LIA-praktikant inom Machine Learning, AI och Data som vill arbeta praktiskt med att utveckla och implementera datadrivna lösningar.
Hos oss får du arbeta nära verkliga projekt där Python, dataanalys och AI-modeller används för att skapa affärsvärde. Praktiken passar dig som vill utvecklas inom Machine Learning, databehandling, automatisering och AI-baserade applikationer.
Du kommer få möjlighet att arbeta med hela kedjan - från datainsamling och modellutveckling till implementation och testning.
Exempel på arbetsuppgifter
Under din LIA kan du komma att arbeta med:
Datainsamling och datarensning
Analys av datasets och feature engineering
Utveckling av Machine Learning-modeller i Python
Experiment och utvärdering av olika ML-algoritmer
Bygga pipelines för datahantering
Visualisering av data och modellresultat
Implementering av AI-lösningar i prototyper eller applikationer
Tekniker vi gärna ser att du har erfarenhet av
Du behöver inte kunna allt, men det är meriterande om du arbetat med:
Språk och verktyg
Python
Jupyter Notebook
Git
Data & ML
Pandas
NumPy
Scikit-learn
TensorFlow eller PyTorch
Datahantering
SQL
API-integrationer
Datavisualisering (Matplotlib, Seaborn, Plotly)
Vi tror att du
Studerar en YH-utbildning eller högskoleutbildning inom AI, ML, Data Science eller liknande
Har ett stort intresse för data och problemlösning
Tycker om att experimentera och testa nya lösningar
Är självständig, nyfiken och lösningsorienterad
Trivs i en miljö där man lär sig genom att bygga och testa
Vad du får hos oss
Hos oss får du möjlighet att:
Arbeta med verkliga ML- och datautmaningar
Bygga projekt som du kan använda i din portfolio
Utveckla både tekniska och analytiska färdigheter
Praktisk information
Praktikperiod: enligt överenskommelse (LIA)
Plats: flexibel / hybrid
Omfattning: enligt utbildningens krav
Skicka gärna:
Kort presentation av dig själv
CV
GitHub eller projekt du arbetat med (om du har)
Vi ser fram emot att höra från dig!
