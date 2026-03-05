LIA-praktik inom Machine Learning / AI / Data (Python)

Ecareer AB / Datajobb / Göteborg
2026-03-05


LIA-praktik inom Machine Learning / AI / Data (Python)
Om praktikplatsen
Vi söker en LIA-praktikant inom Machine Learning, AI och Data som vill arbeta praktiskt med att utveckla och implementera datadrivna lösningar.
Hos oss får du arbeta nära verkliga projekt där Python, dataanalys och AI-modeller används för att skapa affärsvärde. Praktiken passar dig som vill utvecklas inom Machine Learning, databehandling, automatisering och AI-baserade applikationer.
Du kommer få möjlighet att arbeta med hela kedjan - från datainsamling och modellutveckling till implementation och testning.
Exempel på arbetsuppgifter
Under din LIA kan du komma att arbeta med:

Datainsamling och datarensning

Analys av datasets och feature engineering

Utveckling av Machine Learning-modeller i Python

Experiment och utvärdering av olika ML-algoritmer

Bygga pipelines för datahantering

Visualisering av data och modellresultat

Implementering av AI-lösningar i prototyper eller applikationer

Tekniker vi gärna ser att du har erfarenhet av
Du behöver inte kunna allt, men det är meriterande om du arbetat med:
Språk och verktyg

Python

Jupyter Notebook

Git

Data & ML

Pandas

NumPy

Scikit-learn

TensorFlow eller PyTorch

Datahantering

SQL

API-integrationer

Datavisualisering (Matplotlib, Seaborn, Plotly)

Vi tror att du
Studerar en YH-utbildning eller högskoleutbildning inom AI, ML, Data Science eller liknande

Har ett stort intresse för data och problemlösning

Tycker om att experimentera och testa nya lösningar

Är självständig, nyfiken och lösningsorienterad

Trivs i en miljö där man lär sig genom att bygga och testa

Vad du får hos oss
Hos oss får du möjlighet att:

Arbeta med verkliga ML- och datautmaningar

Bygga projekt som du kan använda i din portfolio

Utveckla både tekniska och analytiska färdigheter

Praktisk information
Praktikperiod: enligt överenskommelse (LIA)

Plats: flexibel / hybrid

Omfattning: enligt utbildningens krav

Publiceringsdatum
2026-03-05

Så ansöker du
Skicka gärna:

Kort presentation av dig själv

CV

GitHub eller projekt du arbetat med (om du har)

Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7333679-1874920".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ecareer AB (org.nr 559162-9901), https://jobb.ecareer.se
414 67 (visa karta)
414 67  GÖTEBORG

Arbetsplats
Ecareer

Jobbnummer
9778248

