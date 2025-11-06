LIA hos Devotum
Devotum AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devotum AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Strängnäs
eller i hela Sverige
LIA hos Devotum - Administration och HR-stöd
Är du redo för din nästa LIA-plats där du får utveckla dina administrativa färdigheter i en dynamisk miljö? Devotum söker nu en engagerad praktikant som vill få erfarenhet inom administration, HR, ekonomi och marknadsföring.
Om tjänsten Som LIA-praktikant hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande administrativa uppgifter, hantera textproduktion, annonser samt bidra i olika system och projekt. Du blir en viktig del av vårt team och får värdefull erfarenhet som kan stärka din framtida karriär.
Vi söker dig som har:
Högskole eller YH-utbildning
Utbildning inom personalvetenskap, beteendevetenskap, ekonomi eller liknande område.
Mycket goda språkkunskaper i svenska, mycket viktigt då tjänsten innebär arbete med texter, annonser och omfattande läsning.
Goda kunskaper i Officepaketet
God IT-vana
Gymnasial utbildning
Personliga egenskaper :
Strukturerad och noggrann
Driven och självgående
God samarbetsförmåga
Lösningsorienterad Övrigt: Start: Enligt överenskommelse Slut: Enligt överenskommelse Omfattning: 50-100% Placering: Stockholm
Vi erbjuder:
En lärorik LIA-plats där du får utveckla praktiska färdigheter Ett stödjande och inspirerande arbetsklimat Möjlighet att bidra till verkliga projekt och arbetsuppgifter
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se Arbetsplats
Devotum Kontakt
Farzaneh Ghaderi ferri.ghaderi@devotum.se Jobbnummer
9592693