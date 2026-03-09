Leverantörskvalitetsingenjör
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2026-03-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Sala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en leverantörskvalitetsingenjör till ett uppdrag i en producerande verksamhet. I rollen arbetar du nära produktion, lager och leverantörer med fokus på reklamationshantering, avvikelseuppföljning och förbättringsarbete kopplat till inköpt material. Du får en central funktion i att säkra kvalitet, driva åtgärder framåt och skapa tydlig kommunikation mellan berörda parter.
ArbetsuppgifterSkapa och hantera reklamationer på inköpt material mot leverantörer.
Ta emot ärenden från produktionen och dokumentera dem i reklamationshanteringssystemet SAP.
Begära åtgärdsrapport från ansvarig leverantör och följa upp att svar kommer in i tid och håller rätt kvalitet.
Initiera kontroll av material i förråd som kan vara påverkat.
Ta ägarskap för ärenden och kommunicera löpande uppdateringar till berörda intressenter.
Besluta om ankomstkontroll av kommande materialleveranser.
Driva förbättringsaktiviteter kopplade till inköpt material och interna processer.
Följa leverantörers prestation och eskalera vidare vid behov.
Koordinera och dokumentera avvikelsegodkännanden från leverantörer.
Koordinera och dokumentera utfallsprov vid nya artiklar eller leverantörsbyten.
KravHög teknisk kompetens och god teknisk förståelse.
Minst ett par års erfarenhet av liknande roll och/eller en högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis maskinteknik.
Erfarenhet av producerande tillverkning och tillhörande processer.
Erfarenhet av metoder för rotorsaksanalyser, såsom 8D och DMAIC eller liknande.
God analytisk förmåga och ett ifrågasättande arbetssätt där du identifierar brister och oklarheter.
God kommunikations- och samarbetsförmåga för att kunna arbeta med flera nivåer i organisationen samt med leverantörer och kunder.
Flytande svenska i tal och skrift samt god engelska i tal och skrift.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7349955-1880319". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Västerås Central Station (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Jobbnummer
9784060