Leveranssamordnare
Kila Möbler AB / Logistikjobb / Nyköping Visa alla logistikjobb i Nyköping
2026-03-06
Som leveranssamordnare på Kila Möbler ansvarar du för att beställningarna når kunderna i rätt tid och på rätt plats. Du bemöter självklart varje kund på ett personligt sätt. Arbetet går ut på samordning och planering av alla leveranser som sker med våra fyra lastbilar, både mot kunderna och chaufförerna. Leveranserna utgår från vårt lager i Ålberga, strax utanför Nyköping, och sträcker sig uppemot 20 mil från lagret.
Vi anlitar externa transportörer utanför området för att möjliggöra god service och kostnadseffektivitet.
Kravprofil och personliga egenskaper
Vi vill att du har B-körkort och att du är en glad och positiv person med brett servicetänk. Du är strukturerad och klarar att hålla många bollar i luften, samt kan kommunicera bra i tal och skrift på både svenska och engelska.
Då vi värdesätter mångfald ser vi gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
Vi tar tacksamt emot ditt CV samt personliga brev där du beskriver din kompetens samt dina erfarenheter och egenskaper via vår jobbsida. Vi kan inte ta emot ansökningar per mail. Vi kallar till intervjuer löpande.
Samtliga tjänster på Kila Möbler omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Tjänsten omfattas av Svensk handels kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 27 mars (tjänsten kan tillsättas innan). Tillträdesdag: 30 mars, eller enligt överenskommelse. Arbetstid/varaktighet: Visstidsanställning, heltid, t.o.m. vecka 32. Placeringsort: Ålberga (Nyköping). För mer information om tjänsten och rekryteringen: Kim Larsson, tel: 0155-77258, mail: kim.larsson@kilamobler.se
