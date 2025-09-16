Legitimerad Veterinär
Norra Skaraborg Veterinärstation Nsvs AB / Veterinärsjobb / Mariestad Visa alla veterinärsjobb i Mariestad
2025-09-16
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norra Skaraborg Veterinärstation Nsvs AB i Mariestad
Jobba med oss!
Vi letar nu efter kollegor till vårt familjära team på Norra Skaraborg veterinärstation. Vi är ett glatt gäng på fem veterinärer, en DSS samt flera duktiga djurvårdare. Vi arbetar med båda små- och stordjur. Stationen är utrustad med bland annat ultraljud, mobil röntgen, labb samt gasnarkos för operationer och tandåtgärder.
Här får du arbeta i ett sammansvetsat team där vi alla hjälps åt och värnar om kompetens och balans i arbets- och privatliv. Vi försöker lösa livspusslet!
Norra Skaraborg veterinärstation startades år 2012 och har därefter utökats i styrka, kundflöde och gott rykte. Vi står nu inför en spännande utveckling med nybyggnation och behöver bli fler på denna resa.
Om jobbet
Vi söker en (eller flera!) legitimerad (e) veterinär (er) till Norra Skaraborg veterinärstation utanför Mariestad. Samtliga veterinärer arbetar med alla djurslag - önskar du jobba med smådjur är det högt meriterande. Djurslags fördelning är ungefär lika mellan smådjur, nöt och häst. Vill du ha en tjänst med bara smådjur är det absolut en möjlighet.
I tjänsten ingår beredskap med fördelaktig ledighet före och efter- eller efter önskemål. Vi ingår i ett samarbete med två andra privata veterinärer, vilket möjliggör få dagar och helger med beredskap.
Vi strävar efter en tillgänglighet för våra djurägare och en god service. Vi jobbar med empati och stort hjärta. Vi försöker finnas när vi behövs som mest, men samtidigt skapa en hållbar arbetssituation för oss alla. Tjänsten (tjänsterna) är enligt önskemål hel - eller deltid.
Vi ser att du har veterinärlegitimation, gärna med tidigare erfarenhet inom yrket. Intresse för smådjur, kirurgi, att utvecklas och dela med sig av kunskap är ett stort plus!
B- körkort är ett krav då vi har ambulatorisk verksamhet.
Goda kunskaper i svenska och engelska i skrift och muntligt är grundläggande krav.
Kollektivavtal finnes. Privat sjukvårdsförsäkring. Friskvårdsbidrag.
Tillträde efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: kontakt@nsvs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Skaraborg Veterinärstation Nsvs AB
(org.nr 556927-3815)
Ekby-Vallby Östergård 1 (visa karta
)
542 93 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norra Skaraborg Veterinärstation Kontakt
Legitimerad Veterinär och vd NSVS
Karoline Uppström Wahn kontakt@nsvs.se 0733466057 Jobbnummer
9512420