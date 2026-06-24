Legitimerad textillärare i slöjd åk 3-9
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg / Grundskollärarjobb / Årjäng Visa alla grundskollärarjobb i Årjäng
2026-06-24
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Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
Nordmarkens skola ligger i södra delen av Årjängs tätort och är kommunens största skola. Det är en F-9-skola med cirka 700 elever och drygt 100 personal. Skolområdet inrymmer tre olika byggnader, var av två är relativt nybyggda. En för åk 1-6, en för åk 7-9 samt en för förskoleklass, fritidshem och förberedelseklass.
Högstadiet är kommunens enda högstadieskola med ca 330 elever i årskurserna 7-9. Skolan byggdes 2015 och varje elev har tillgång till egen dator. Eleverna på skolan är ett tvärsnitt av vårt samhälle och på skolan arbetar ungefär 60 personal. Undervisningen ska anpassas utifrån elevernas behov och personalen har höga förväntningar på att eleverna skall nå goda resultat.
Vi har ett välfungerande stödsystem som siktar på att fånga upp eleverna snabbt och sätta in stöd tidigt. På skolan finns speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och genom elevhälsan finns tillgång till skolpsykolog och skolläkare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och kunnig slöjdlärare i textil för åk 3-9 som vill bli en del av Nordmarkens skola och Svensbyns skola.
Som slöjdlärare kommer du att arbeta i ett arbetslag med stort fokus på samarbete och stöd, både inom arbetslag och med övriga ämneskollegor. Du har en viktig roll i att stötta elevernas utveckling, både språkligt och socialt. Kreativitet och kulturellt skapande är en självklar del av vår skolas värdegrund, och vi ser det som ett gemensamt ansvar att skapa en miljö där eleverna trivs och når sin fulla potential.Kvalifikationer
• Lärarexamen med behörighet att undervisa i textilslöjd för årskurs 3-9
• Goda kunskaper i slöjd
• Erfarenhet av undervisning i grundskolan är meriterande
• Förmåga att skapa en trygg och inkluderande lärandemiljö
• God samarbetsförmåga och vana att arbeta i ämnes- och arbetslag
• Intresse för att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg
• Engagemang för elevers kunskapsutveckling och välmående
Meriterande är:
Erfarenhet av och kunskaper om NPF.
På Nordmarkens skola får du möjlighet att arbeta med skickliga och engagerade kollegor som strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och din vilja att bidra till en positiv skolmiljö.
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt.
B-körkort krävs och gärna tillgång till bil.
Vill du bli en del av vårt team? Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 .
Arbetstid: Dagtid.
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333776". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Årjängs Kommun
(org.nr 212000-1835)
672 29 ÅRJÄNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Kontakt
Sveriges Lärare
Nellie Kullbor nellie.kullbor@edu.arjang.se 070- 365 69 13 Jobbnummer
9976900