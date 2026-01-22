Legitimerad psykolog sökes

Hälsocentrum i Karlstad AB / Psykologjobb / Karlstad
2026-01-22


Hälsocentrum i Karlstad AB söker en legitimerad psykolog som vill komplettera vår etablerade verksamhet. Arbetet innebär självständigt patientarbete inom psykologisk behandling. Omfattning och upplägg kan anpassas efter överenskommelse.
Vi är ett väletablerat hälsocentrum med stort patientunderlag och har funnits på Karolinen i Karlstad sedan 1999.
Om arbetsplatsen
Verksamheten bedrivs i ljusa och fräscha lokaler med:
Egen ingång i markplan

Tydligt skyltläge med stor egen skylt

Väntrum med reception och kaffemaskin

Handikappanpassad toalett

Pentry

Reception finns på plats.

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Legitimation som psykolog

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Dina personliga egenskaper
Du är professionell, ansvarstagande och trygg i patientkontakter. Du arbetar självständigt och värdesätter ett gott bemötande.
Språk
Krav: Svenska
Övrig information

Ersättning
Provisionsbaserad ersättning eller enligt överenskommelse vid egen verksamhet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Via mail
E-post: borje@halsocentrum.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Psykolog".

Arbetsgivare
Hälsocentrum i Karlstad AB (org.nr 556614-9943)
Våxnäsgatan 10 (visa karta)
653 40  KARLSTAD

Jobbnummer
9698111

