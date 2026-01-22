Legitimerad psykolog sökes
2026-01-22
Hälsocentrum i Karlstad AB söker en legitimerad psykolog som vill komplettera vår etablerade verksamhet. Arbetet innebär självständigt patientarbete inom psykologisk behandling. Omfattning och upplägg kan anpassas efter överenskommelse.
Vi är ett väletablerat hälsocentrum med stort patientunderlag och har funnits på Karolinen i Karlstad sedan 1999.
Om arbetsplatsen
Verksamheten bedrivs i ljusa och fräscha lokaler med:
Egen ingång i markplan
Tydligt skyltläge med stor egen skylt
Väntrum med reception och kaffemaskin
Handikappanpassad toalett
Pentry
Reception finns på plats.
Legitimation som psykolog
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du är professionell, ansvarstagande och trygg i patientkontakter. Du arbetar självständigt och värdesätter ett gott bemötande.
Språk
Krav: Svenska
Övrig informationErsättning
Provisionsbaserad ersättning eller enligt överenskommelse vid egen verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Via mail
E-post: borje@halsocentrum.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Psykolog". Arbetsgivare Hälsocentrum i Karlstad AB
(org.nr 556614-9943)
Våxnäsgatan 10
)
653 40 KARLSTAD
9698111